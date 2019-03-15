15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

15.03.2019, пятница

В 09:30 в лицее № 135 Екатеринбурга (ул. Альпинистов, 27) начнется городской этап военно-спортивных игр «Зарница» для школьников от 5 до 11 классов, посвященных 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова. В городских соревнованиях от каждого района принимают участие победители районных соревнований в каждой возрастной группе: в 09:30 – младшая группа – 5-6 классы; в 09:30 – средняя возрастная группа – 7-8 классы; в 14:30 – старшая возрастная группа, ВПК – 9-11 классы.

В 11:00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области. Увеличилось количество жалоб потребителей на цифровые устройства и «умную» технику: какие нарушения выявляют эксперты Роспотребнадзора? Какова ситуация на потребительском рынке в Свердловской области в целом? Какой экономический ущерб удается предотвратить специалистам в ходе защиты прав потребителей? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Ирина Короленко, начальник консультационного центра для потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». На пресс-конференции будет объявлен и награжден победитель конкурса «Потребитель года – 2018» в Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подготовке IT-кадров и роли сферы информационных технологий в реализации значимых для страны и региона проектов. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин обозначат перспективы программы «Умный город», обсудят вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов IT-отрасли в регионе, пояснят роль IT-сферы в реализации национальных проектов 2019-2024 гг.

В 11:00 в п.г.т. Староуткинск (ул. Свердлова, 22) с участием министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова пройдет профилактическая акция «#ДоброВСело». Жители поселка смогут пройти консультации узких специалистов, обследоваться на передвижном флюорографе, сделать ЭКГ, посетить передвижной комплекс «Диагностика». Волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа проведут мастер-классы по оздоровительному массажу, по скандинавской ходьбе, занятия по базовой сердечно-легочной реанимации, подаче сигналов бедствия, обучение использованию средств пожаротушения, посетят маломобильных граждан на дому.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная 160-летию со дня рождения изобретателя и создателя первого радиоприемника Александра Попова, а также новейшим разработкам и достижениям студентов УрФУ. Руководитель молодежного проектного центра Института радиоэлектроники УрФУ Алексей Рожков, преподаватель молодежного проектного центра Института радиоэлектроники УрФУ Михаил Самарин и студент 2 курса ИРИТ-РтФ УрФУ Сергей Быков обозначат общую концепцию развития площадки проектного центра, расскажут о сохранении традиций факультета и памяти Александра Попова, озвучат основные направления работы и возможности личного роста в сфере радиоэлектроники для учеников проектного центра, а также продемонстрируют траектории и прототипы, разрабатываемые в стенах УрФУ. На пресс-конференции будут представлены прототипы приемных устройств, собранные не только студентами, но и школьниками 7, 8, и 9 классов. Это будут приемники Александра Попова, только более современные, в аналоговом и цифровом вариантах приема сигнала.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению французского гастрономического фестиваля «Вкус Франции» в 2019 году. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн Коффинье, шеф-повар ресторана Olive Алексей Вайткус, шеф-повар ресторана Le Grand Café Маттис Грожан и повар Франческо Спомпинато сообщат о географии участников, программе и меню фестиваля, расскажут об особенностях классической французской кухни и современных гастрономических инновациях, а также о распространении французской кулинарной традиции на Урале. Самый большой французский ужин пройдет во всем мире, в том числе в Екатеринбурге 21 марта.

В 13:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) состоится пресс-подход в рамках межрегионального совещания руководителей региональных центров Президентской библиотеки Уральского федерального округа. Участниками пресс-подхода станут генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Илья Быковников, директор филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Тюмени Олег Шор. С 11:00 до 17:00 в библиотеке им. В.Г. Белинского пройдут докладная сессия и круглый стол. Гости обсудят специфику работы электронных читальных залов президентской библиотеки в Уральском федеральном округе, межрегиональные проекты президентской библиотеки, грани взаимодействия системы образования и электронных библиотек, а также актуальные форматы мероприятий, направленных на продвижение информационных ресурсов президентской библиотеки. Планируется также обмен практическим опытом, деловое общение.

В 14:45 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11) состоится совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации Уральского федерального округа: итоги 2018 года и задачи на 2019 год». С докладами выступят: Иван Валентик – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства; Виталий Акбердин – начальник ФБУ «Авиалесоохрана»; Игорь Мураев – директор ФГБУ «Рослесинфорг»; Павел Попов – и.о. директора ФБУ «Российский центр защиты леса»; Сергей Куплевацкий – и.о. начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу; представители всех шести регионов, входящих в округ. На совещании будут подняты темы лесного надзора и пожароопасного сезона 2018 года, подготовки к предстоящему лесопожарному периоду, перспектив развития лесного хозяйства разных уральских регионов, особенностей осуществления контроля за проводимыми мероприятиями по охране, защите и воспроизводству лесов. По окончании совещания планируется пресс-подход (ориентировочное время: 16:45 – 17:00).

В 15:30 в Белоярском районном суде пройдет предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко.

В 16:00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) в рамках международной выставки легкой и текстильной промышленности «Евразийский форум моды» будут представлены капсульные коллекции школьной формы, делового костюма для педагогов и одежды для выпускных вечеров.

Екатеринбург. Другие новости 14.03.19

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