18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18.03.2019, понедельник

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с браконьерством в Свердловской области и предварительным результатам зимнего маршрутного учета в 2019 году. Директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов и заместитель председателя правления Свердловской региональной общественной организации «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» Светлана Берсенева расскажут о количестве зафиксированных случаев незаконной добычи диких животных, о методах борьбы с браконьерами, огласят предварительные итоги зимнего маршрутного учета диких животных на территории области, проинформируют о подготовке к старту весеннего сезона охоты 2019 года и дадут советы по профилактике несчастных случаев во время охоты.

В 11:00 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, актовый зал) состоится открытие V Большого географического фестиваля «Моя Земля». В рамках фестиваля с 18 по 21 марта состоится географический диктант «Мой Урал», открытая лекция руководителя Центра развития туризма Свердловской области, вице-президента правления партнерства Национальной ассоциации информационно-туристических организаций Эльмиры Тукановой «Развитие сети туристско-информационных центров в Свердловской области», мастер-классы, встречи с писателями, учеными и путешественниками, творческие конкурсы, межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «Урал: природа, история, культура», конкурс маршрутов похода выходного дня «Прогулки по Уралу», квест-поход «Покоряя вершины», интеллектуальная игра «Турнир по географическому брейн-рингу». Мероприятие проводится Свердловским областным отделением Русского географического общества совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Уральским государственным педагогическим университетом.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) депутаты гордумы отправятся на информационно-ознакомительный выезд по территориям отдельных избирательных округов муниципального образования «город Екатеринбург», в том числе с посещением отдаленных территорий.

В 12:00 в Историческом сквере Екатеринбурга студенты хореографического отделения Свердловского колледжа искусств и культуры проведут флешмоб «Весна. Дружба. Любовь», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) пройдет торжественное мероприятие ГУФСИН России по Свердловской области, посвященное 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы. В мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители правительства Свердловской области, силовых структур региона, общественных организаций. Перед собравшимися выступят известные творческие коллективы, в том числе группа «Чайф».

В 16:00 вице-губернатор Серей Бидонько в Историческом парке «Россия – Моя История» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) примет участие во встрече с общественниками, которые презентуют совместные проекты организаций Свердловской области в рамках взаимодействия с Республикой Крым и городом Севастополь. Среди них такие проекты как «Добровольческая деятельность волонтеров безопасности в МДЦ «Артек», «Проведение морских сборов Свердловской региональной общественной организацией «Каравелла» с детскими организациями города-героя Севастополь», «Обучение и аттестация фельдшеров станций скорой медицинской помощи Республики Крым преподавателями Свердловского областного медицинского колледжа» и другие. После этого пройдут викторина и квест, посвященные 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В 17:30 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоятся первые открытые дебаты между представителями молодежных объединений «Микрофon». Организатором мероприятия выступила молодежная избирательная комиссия Свердловской области. Тема дебатов – «Как включить социальный лифт?». В ее основе – утверждение о том, что молодежные общественные организации являются площадкой для начала карьеры молодого специалиста. Гостями мероприятия станут и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, глава Сысерти Дмитрий Нисковских, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, ректор УрГЭУ Яков Силин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова.

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

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