19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19.03.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С докладом о работе в 2018 году выступит председатель Счетной палаты города Екатеринбурга Андрей Парунин. О проекте решения «О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего голоса» доложит председатель горизбиркома Илья Захаров. Всего в повестке 7 вопросов.

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная весенне-летнему туристическому сезону. Эксперты туротрасли о вызовах весенне-летнего туристического сезона-2019: каковы последствия ухода с рынка крупных туроператоров? По каким причинам сегодня происходят форс-мажоры на туррынке? Как их избежать? Сколько туристы готовы платить за путевку? На эти и другие вопросы ответят: Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии; Михаил Мальцев, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма; Пламен Петков, Генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге; Сергей Сюч, Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге.

В 10:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48, малый зал) состоится презентация стратегии развития театра до 2023 года. Мероприятие пройдет в открытом режиме. В общественном обсуждении примут участие городские театральные деятели, представители управления культуры администрации города.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) откроется XIX международная специализированная выставка «Металлообработка. Сварка – Урал». Более 180 российских предприятий и компаний Болгарии, Германии, Китая, Швейцарии, Чехии представят своих современные технологии и оборудование для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства. Ожидается, что выставку посетят порядка 3,5 тысяч человек. В открытии выставки примет участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, а также представители Минпромторга РФ, представительства государственной корпорации «Ростех» в Свердловской области, уральской ТПП.

В 13:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 2018 году. Руководитель управления Дмитрий Козловских расскажет об основных результатах работы ведомства, об эпидемиологической ситуации по инфекционным и паразитарным заболеваниям в Свердловской области в 2018 году, огласит результаты реализации мероприятий по иммунизации населения, поделится данными о качестве атмосферного воздуха и воды в распределительной сети централизованного водоснабжения. Также Дмитрий Козловских даст статистическую информацию по количеству обращений граждан в управление Роспотребнадзора, выделит самые актуальные темы обращений.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

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