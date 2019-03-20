20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20.03.2019, среда

В 09:00 в школе-интернате № 9 (Екатеринбург, ул. Восстания, 34) состоится первый экзамен в рамках досрочной сдачи ЕГЭ. Школьники будут сдавать географию и литературу. Планируется, что место проведения экзамена посетит министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) депутаты гордумы отправятся на информационно-ознакомительный выезд по отдельным избирательным округам, в том числе с посещением отдаленных территорий. В 10:00 депутат Николай Смирнягин посетит пос. Совхозный; в 11:00 депутат гордумы Елена Бондаренко посетит пос. Полеводство, в 12:00 – с. Горный Щит, в 13:00 – пос. Зеленый Бор, в 14:00 – пос. Широкая Речка, в 15:30 – пос. Шабровский.

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. Депутаты посетят: в 10:00 до 10:40 – терапевтическое отделение № 2 поликлиники № 4 МБУ «ЦГКБ № 6» (пос. Совхозный, ул. Предельная, 10б); с 11:30 до 12:10 – общую врачебную практику МАУЗ «ЦГБ № 3» (пос. Северка, пер. Набережный, 9).

В 10:00 в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33, актовый зал) состоится круглый стол «Роль средств массовой информации в профилактике рискованного поведения несовершеннолетних». Ведущим спикером мероприятия станет кризисный психолог, член Общественного совета при ФСИН РФ, член консультативного совета Межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, член Ассоциации онкопсихологов России, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храма Воскресения Христова на Семеновской Михаил Хасьминский. В числе вопросов, которые планируется обсудить в ходе круглого стола – роль средств массовой информации в предупреждении суицидального поведения, выработка и реализация информационной политики, поведение в кризисной ситуации и многое другое.

В 10:00 в лицее № 180 Екатеринбурга (ул. Крестинского, 43) состоится открытие новой инженерной лаборатории для организации занятий школьников на современном высокотехнологичном оборудовании. В мероприятии примут участие начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, ректор Института развития образования Оксана Гредина, начальник управления образования Чкаловского района Екатеринбурга Ирина Соколовская, директор лицея № 180 Алексей Крылов.

В 10:45 в Историческом сквере Екатеринбурга начнет работу выставочная площадка «Машина времени». В павильоне на Плотинке поочередно представят машины начала ХХ века, стильные авто 1920-30-х годов, а также автомобили представительского класса. Первым экспонатом станет самая старая машина из коллекции Музея автомобильной техники УГМК.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме острых отравлений в Свердловской области. Токсикологи отмечают снижение количества острых отравлений и смертности от наркотиков на Урале: какие меры помогли взять ситуацию под контроль? Почему ситуация с отравлением спиртосодержащими жидкостями и суррогатным алкоголем остается сложной? Какие текущие тенденции вызывают обеспокоенность экспертов? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений; Владимир Ентус, заведующий отделом токсикологических экспертиз Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

В 11:20 министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов посетит Валериановскую школу (Качканар, пос. Валериановск, ул. Энгельса, 10). В образовательном учреждении будет обсуждаться реализация федерального гранта на создание Центра образования цифрового и гуманитарного профиля в 2019 году в рамках мероприятия «Содействие развитию общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования». В 11:45 планируется посещение центра профориентации АО ЕВРАЗ КГОК (ул. Свердлова, 7б), где будет представлен ресурс профориентационной деятельности учащихся на базе учреждения. В 12:00 в центре профориентации Юрий Биктуганов примет участие в открытии научно-практической конференции «Будущее ЕВРАЗа». На 13:00 запланировано посещение Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова (4 микрорайон, дом 44а), на 13:30 – визит в Качканарский горнопромышленный колледж (ул. Гикалова, 5).

В 12:00 в Дегтярске МКОУ ДО «Учебный комбинат» (ул. Культуры, 29) состоится торжественное открытие базовой площадки Дворца молодежи по профориентации и техническому творчеству. Проект реализуется в рамках «Уральской инженерной школы». В мероприятии примут участие: заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько; глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников; заместитель директора Дворца молодежи по экономике и ресурсному обеспечению Вячеслав Московкин.

В 12:00 в Новой Ляле Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проведет пресс-тур на открытие областного Центра оказания услуг для бизнеса в рамках развития малого бизнеса в Северном округе (ул. Розы Люксембург, 24а). В программе посещение предприятия, открытого в Новолялинском городском округе, – Лобвинского завода бетонных изделий «Исток» (14:00, п. Лобва, ул. Новая, 6в). Участвуют: Евгений Копелян, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области; Илья Сулла, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Сергей Бондаренко, глава Новолялинского городского округа. В 13:00 состоится пресс-подход.

В 13:30 в школе № 22 Екатеринбурга (ул. Красных Партизан, 4, сбор в 13:15) начнется пресс-тур, посвященный организации школьного питания. В мероприятии примут участие председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева; заведующий сектором общественного питания комитета Татьяна Гандке; главный специалист городского департамента образования Ольга Кононова; заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Татьяна Маркина; заместитель начальника отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Юлия Чернышева; директор ООО «Школьно-базовая столовая № 11» Наталья Кустова.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:00 в приемной президента РФ в УрФО (Екатеринбург, набережная Рабочей Молодежи, 2) исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий по поручению президента РФ проведет личный прием граждан. Граждане смогут обсудить с руководителем департамента и начальниками отделов вопросы, касающиеся реализации государственной политики, контроля и надзора в области лесных отношений.

В 15:00 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (пр. Ленина, 47, новая сцена) состоится пресс-показ данс-спектакля «ТанцТеатра» под названием «Бах. Momentum». Спектакль создан на средства гранта губернатора Свердловской области. Премьера спектакля состоится 21 марта.

В 16:00 в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) начнется пресс-показ выставки дизайнера и художника Игоря Лекомцева «Непроэто». Автор расскажет о качестве создания и качестве восприятия объектов современного искусства.

В 18:00 в библиотеке № 17 Екатеринбурга (пр. Ленина, 70) состоится встреча с екатеринбургским писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе и вокруг него».

В 18:30 в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6, 3 этаж, актовый зал) с лекции протоиерея Евгений Попиченко «О милосердии» начнется цикл бесед на духовно-просветительские темы «Великопостные среды: Лествица к Пасхе». В 18:15 пройдет пресс-подход с руководителем отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгением Попиченко.

В 19:00 в Екатеринбурге на площадке джаз-клуба EverJazz (ул. Тургенева, 22) состоится заседание дискуссионного клуба «Умная среда». Тема встречи – городские пространства. К участию приглашены архитекторы, историки, активисты со своими программами.

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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