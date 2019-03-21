21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

21.03.2019, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание камбина. Основным вопросом станет подведение итогов реализации в Свердловской области целевых моделей улучшения инвестиционного климата в 2018 году и задачи на 2019 год. С докладом по этому вопросу выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Также предполагаются выступления министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова и директора департамента информатизации и связи Юрия Гущина.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) депутат гордумы Михаил Вечкензин отправится на информационно-ознакомительный выезд по избирательным округам, в том числе с посещением отдаленных территорий. Примерный маршрут: 10:20 – ул. Куйбышева, 112д; 11:00 – микрорайон Синие Камни; 12:00 – пос. УралНИИСхоз; 13:00 – микрорайон Кольцово; 14:00 – микрорайон Компрессорный; 15:00 – микрорайон Птицефабрика.

В 10:00 в ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» (дублер Сибирского тракта, 56, 3 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Главный внештатный специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Игорь Черняев и главный внештатный детский специалист – фтизиатр минздрава РФ по УрФО Наталья Камаева подведут итоги работы диспансера за 2018 год.

В 10:00 в Уральском государственном аграрном университете (Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, 2 этаж, актовый зал) состоится торжественное открытие Международной научно-практической конференции «Цифровое сельское хозяйство – стратегия развития». В конференции примут участие ученые из России, Венгрии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Среди них вице-президент РАН, доктор биологических наук Ирина Донник; руководитель Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктор ветеринарных наук, профессор Ирина Шкуратова; директор НИИ сельского хозяйства Республики Крым, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Паштецкий; директор Института биотехнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Асанкадыр Жунушев; ученые Университета им. Святого Иштвана (Венгрия) К. Риттер, Л. Пели; профессор Ташкентского государственного экономического университета, доктор экономических наук Н.К. Юлдашев; доцент Таджикской академии сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук О.Д. Назарова и другие. В списке почетных гостей: советник аппарата полномочного представителя президента РФ УрФО Руслан Садыков; министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин; заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Елена Хлыбова; председатель комитета свердловского заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов; его заместитель Елена Трескова и другие. Участники конференции обсудят использование интеллектуальных систем в сфере растениеводства и животноводства, экономические механизмы управления цифровизацией сельского хозяйства, систему непрерывной подготовки отраслевых специалистов с компетенциями цифровой экономики.

В 10:00 в Екатеринбурге пройдет профилактический рейд по многоквартирным жилым домам (сбор на ул. Военная, 8а). Сотрудники Государственного пожарного надзора проведут для жильцов противопожарный инструктаж.

В 10:00 на площадке УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-159) состоится заключительный этап конкурса профмастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер-программист». Участвуют 24 представителя пяти регионов УрФО: Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО. Конкурс пройдет в двух категориях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». Кроме того, в целях повышения интереса к IT-инженерии при участии технопарка «Университетский» будут продемонстрированы современные технологии в сфере цифровых двойников.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в отеле Tenet (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 1а, 2 этаж, конференц-зал «Исеть») состоится пресс-конференция с участием: главного редактора «Урал МБХ медиа», члена федерального политсовета ПАРНАС Максима Верникова; правозащитника, адвоката Романа Качанова; общественного активиста Владислава Постникова. Мероприятие будет посвящено первому в Свердловской области (и второму в России) уголовному делу по статье 284.1 УК РФ – в отношении Максима Верникова, разъяснению ситуации с правоприменением в РФ законодательства о «нежелательных организациях».

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева, учредитель Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» Татьяна Черкасова и «солнечные» дети Наталья Сединкина и Иван Мамыкин расскажут о диагностике синдрома в период беременности, о реабилитационных мерах для детей с синдромом Дауна, поделятся информацией о мерах социальной поддержки «солнечных» граждан в Свердловской области. Также спикеры обсудят создание и внедрение проектов по профессиональной самореализации детей с особенностями развития и механизмы социализации особенных детей. По данным областного минздрава, в 2018 году ни одна семья не отказалась от ребенка с синдромом Дауна.

В 14:00 в культурно-образовательном центре РГППУ (Екатеринбург, ул. ул. Машиностроителей, 11) состоится пятый студенческий национальный фестиваль «Навруз». В 16:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира. 19, ауд. Ф-401) состоится международный литературный вечер, посвященный Наврузу.

В 14:00 в мультимедийном парке «Россия – Моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49, конференц-зал) состоится очередное заседание «Академии Русской мечты». Его тема – «Эволюция русской мечты (почему Россия не Европа?)». Перед собравшимися выступит доктор философских наук, профессор Александр Перцев. Брифинг для СМИ пройдет в 13:40 в холле второго этажа перед конференц-залом.

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

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