22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

22.03.2019, пятница

В 09:00 в Туринске (сбор на ул. Свердлова, 86) пройдет пресс-тур «Подготовка к безопасному пропуску паводковых вод». В программе: обработка мостового сооружения взрывным способом в с. Куминовское; сотрудники МЧС совместно с представителями администрации проверят готовность добровольной пожарной дружины, магазина, фельдшерско-акушерского пункта на период половодья в населенном пункте, с которым будут временно ограничено автотранспортное сообщение в период половодья.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) депутат гордумы Ира Овчинникова отправится на информационно-ознакомительный выезд по избирательным округам, в том числе с посещением отдаленных территорий. Примерный маршрут: 11:00 – пос. Палкинский Торфяник; 12;00 – пос. Медный; 13;00 – пос. Мичуринский.

В 10:00 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) начнет работу Международный фестиваль фитнеса и физической культуры Ural Fitness Fest 2019. С 10:00 до 17:00 будет работать выставка Ural Fitness Pro 2019, где каждый желающий сможет пройти тестирование на состав тела и другие показатели, поучаствовать в мастер-классах, а также сфотографироваться с известными фитнес-инструкторами и спикерами. На площадке ГТО все желающие смогут выполнить нормы и проверить уровень физической подготовки.

В 10:00 на площадке Международной выставки-форума Smart Expo-Ural 2019 (г. Екатеринбург, ул. Горького 4а) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная подведению первых итогов реализации проекта МИР («Моя история Рода»). Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, советник главного редактора ТАСС, руководитель проекта «МИР – Моя история Рода» Александр Пашков, президент фонда «Семья – XXI век», координатор проекта МИР Лариса Докучаева и доктор исторических наук, научный руководитель проекта МИР Алексей Мосин расскажут о первых итогах реализации проекта, о привлечении молодежи к изучению истории своей семьи через современные средства коммуникации, поделятся информацией о занятиях в школах в рамках проекта, о специальном пособии для самостоятельного изучения родовой истории семьи для подростков и их родителей «Азбука родоведа».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе санитарных и медицинских служб в пенитенциарной системе Свердловской области. Начальник – врач ФКЗ МСЧ-66 ФСИН России, полковник внутренней службы Александр Паньков расскажет об итогах работы медико-санитарной части № 66 Федеральной службы исполнения наказаний в 2018 году, о медико-санитарном обеспечении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, озвучит статистику заболеваний в местах заключения Свердловской области (туберкулез, ВИЧ, простудные заболевания и т.д.) и данные по смертности, поделится информацией о мерах профилактики среди осужденных, а также о ремонтных работах помещений медико-санитарной части в 2018 году.

В 12:00 в Екатеринбурге (ул. Мельковская, 7) состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию штаба Свердловского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и круглый стол «Перспективы развития Свердловского регионального отделения».

В 12:00 в Староуткинске состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода, возможность подключения к газу получат около 500 частных домов (сбор в 11:30 на площадке станции регазификации СПГ, перед въездом в поселок). В мероприятии примет участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. В ходе пресс-тура СМИ покажут станцию регазификации сжиженного природного газа (СПГ), как с нее подается газ на блочно-модульные котельные и далее – потребителям. Также СМИ посетят частные дома староуткинцев.

В 13:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится областной конкурс брайлистов «Уральский волшебник Бажов». Библиотека подготовила премьерный показ мультфильма «Серебряное копытце» (Союзмультфильм, 1977) с тифлокомментированием. Также пришедшие смогут познакомиться с творчеством Павла Бажова в нетипичном формате на выставке адаптированных книг специальных форматов из фонда библиотеки (шрифт Брайля, аудиокниги, рельефная графика и рукодельные тактильные книги).

В 13:30 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится итоговое мероприятие, посвященное Наврузу. Для гостей будут организованы концерт и презентация национальных кухонь народов. На мероприятии также состоится награждение победителей спортивных соревнований по футболу, волейболу, шахматам и настольному теннису, которые проходили в течение недели и были посвящены Наврузу.

В 14:00 в Свердловской областной межнациональной библиотеке (ул. Бардина, 28) состоится День башкирской культуры. Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан, 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима и 265-летия башкирского национального героя Салавата Юлаева. Гости смогут узнать о знаковых событиях в истории республики, посетить презентацию книжно-иллюстративной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Мустая Карима, послушать исполнение поэтических произведений башкирских авторов на башкирском и русском языках, посмотреть постановку отрывка из спектакля «Айгөл иле» («Страна Айгуль») по пьесе Мустая Карима (любительское национальное объединение «Сандугач», Кировградский городской округ), а также стать участниками мастер-класса по башкирским танцам (студия танца «Созвездие»).

В 15:00 во дворце культуры «Современник» (Березовский, ул. Ак. Королева, 1б) состоится презентация Екатерининского оркестра. В составе: скрипки, альты, виолончели и контрабас. Музыканты исполнят произведения Глюка, Форе, Сметаны, Равеля и Чайковского, дирижер – Сергей Царегородцев.

В 15:00 в баре «Однерка» (Екатеринбург, ул. Малышева, 39) откроется музей, посвященный снесенной год назад недостроенной телебашне. Площадка будет работать до 28 марта.

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

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