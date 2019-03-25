25 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

25.03.2019, понедельник

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с фальсификатом кабельной продукции Свердловской области. Начальник отдела стратегического развития строительной области министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Илья Бартош, руководитель Уральского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Светлана Михеева, координатор проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин, и государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС Свердловской области Алексей Веселов расскажут о стандартах кабельной продукции в России, о контроле качества продукции в регионе, представят статистические данные по чрезвычайным происшествиям, причинами которых являлась фальсификация электропродукции, подведут итоги проекта «Кабель без опасности».

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится вручение премий губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейных сферах по итогам 2018 года. В День работника культуры лауреатов премии наградит глава региона Евгений Куйвашев.

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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