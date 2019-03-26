26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

26.03.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты заслушают доклады уполномоченного по правам ребенка и внесут изменения в закон об областной счетной палате. Также будет обсуждаться переход на уплату физическими лицами налога на имущество по кадастровой стоимости.

В 10:00 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, главный вход) отправится выездное заседание комиссии гордумы по городскому хозяйству. Депутаты проведут объезд Железнодорожного района, обсудят проблемы территории с представителями районной администрации. Участники объезда изучат перспективы строительства школ, детсадов, ледовой арены на улице Машинистов, академии Н.В. Карполя и школы греко-римской борьбы, благоустройство набережной реки Ольховки. Запланировано посещение школ № 166 и № 148, ЕМУП «Фортуна», спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин», КЗЦ «Стрела» и других объектов. Члены комиссии также изучат проблему складирования ТКО на улице Минометчиков.

В 10:30 в бильярдном клубе «Антей» откроется первенство России по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида» среди юношей и девушек (с 13 до 16 лет) и юниоров и юниорок (с 16 до 21 года). В первенстве участвуют сильнейшие спортсмены региональных федераций, являющихся членами ФБСР. Главный судья соревнований судья Всероссийской категории – Виктор Липовский. Турнир завершится 30 марта.

В 11:00 в Кировграде (3 микрорайон, 13) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын примут участие в торжественной церемонии вручения ключей от квартир в новом доме детям-сиротам, жильцам расселяемых ветхих и аварийных домов, работникам бюджетной сферы – врачам, учителям и тренерам, а также специалистам филиала «Уралэлектромедь». Автобус для журналистов отправится в 08:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого художественного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Арт-смена». Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник службы управления персоналом Свердловской железной дороги Алексей Затопляев, директор гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» Андрей Кадочников, организатор и куратор «Арт-смены» Марина Линкер и председатель жюри «Арт-смены», член СХРФ, профессор кафедры монументально-декоративного искусства УрГАХУ Борис Клочков расскажут о подготовке к проведению фестиваля-конкурса, о целях и задачах мероприятия, объявят культурно-образовательную программу, поделятся информацией об участниках. Фестиваль пройдет с 26 по 31 марта в депо Свердловской детской железной дороги в ЦПКиО имени В.В. Маяковского.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится открытие после капитального ремонта Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 9» (ул. Челюскинцев, 98). На открытии будут присутствовать глава города Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин, депутаты, деятели искусства, представители СМИ и др.

В 12:45 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Году театра в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, председатель Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Михаил Сафронов, заместитель директора Екатеринбургского театра юного зрителя Наталия Дружинина, художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров и директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников представят программу выступлений и гастролей, расскажут о наиболее ярких проектах Года театра, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.

В 15:00 в Арамили (ул. Рабочая, 130) состоится закладка первого камня нового здания школы № 4. Предполагается, что работы будут завершены до 1 сентября 2020 года.

В 17:00 во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, блок «Б») откроется первенство УрФО по боксу среди юношей 13-14 лет.

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

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