27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27.03.2019, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» (ул. 8 Марта, 78а) отправится депутатская группа «Женская фракция». Депутаты заслушают доклад главврача Института кардиологии Яна Габинского «О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж, площадка «Точка кипения») начнется круглый стол «Региональные приоритеты в новой доктрине продовольственной безопасности России». Организаторы: Институт экономики УрО РАН, Министерство АПК и продовольствия Свердловской области. Модератор: председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная декларационной кампании 2019 года и подведению итогов кампании 2018 года. Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева подведет итоги декларационной кампании 2018 года по Свердловской области, расскажет об особенностях кампании текущего года, о процедуре подачи деклараций, представит данные о новой форме налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с учетом последних изменений в сфере налогообложения доходов физических лиц, поделится информацией о проведении всероссийской акции «Дни открытых дверей».

В 12:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко расскажут о сроках реализации проекта, о ремонтных работах, которые будут вестись на дорогах Свердловской области в рамках проекта, поделятся информацией о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог.

В 13:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального партийного проекта «Локомотивы роста» в УрФО. Член генерального совета партии, депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко, координатор проекта «Локомотивы роста» в Свердловской области Андрей Мисюра, председатель общественного совета проекта в Свердловской области Виктор Якимов, а также координатор федерального проекта «Локомотивы роста» в Тюменской области Эдуард Омаров расскажут о создании окружного проектного офиса, обсудят взаимодействие между регионами, окружным координатором и федеральным центром, поделятся информацией о проектах, которые будут запущены к реализации в 2019 году, об их продвижении на федеральном уровне. Кроме того, спикеры огласят планы по проведению мероприятий проекта на выставке «Иннопром-2019».

В 18:00 в «Атриум Палас Отеле» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44а) состоится пресс-конференция с певицей LP (Лаурой Перголицци), совершающей тур по России. Концерт LP пройдет в Екатеринбурге 28 марта.

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

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