28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

28.03.2019, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49) состоится научно-практическая конференция для специалистов УрФО «Актуальные вопросы трансфузиологии». В конференции примут участие начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области Дмитрий Поляков, президент Российской ассоциации трансфузиологов (Москва) Евгений Жибурт, врачи клинической лабораторной диагностики и трансфузиологи УрФО. В программе окружной конференции запланированы доклады, посвященные проблемам современной трансфузиологии, новым технологиям производства и лабораторного обследования донорской крови и ее компонентов. О ситуации в службе крови Свердловской области расскажет врач Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог региона Наталья Попкова.

В 10:00 в культурно-образовательном центре РГППУ (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) состоится торжественное открытие Педагогической ассамблеи. По завершении церемонии начнется студенческая конференция «Воспитательная система А. С. Макаренко: игрофикация современного образовательного пространства». В технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) с 14:00 пройдут пленарные выступления докладчиков по киберсоциализации, коммунарской методике и др.

В 10:00 на площадках многоквартирной жилой застройки северной части Полевского ООО «ТБО «Экосервис» начнет установку 500 пластиковых контейнеров (сбор в 09:40 в Полевском на ул. Свердлова, 19). В рамках эксперимента здесь планируется опробовать первичную сортировку и разделение мусора на органические и неорганические фракции. Представители СМИ смогут ознакомиться с процессом установки контейнеров, увидеть новую, закупленную специально для работы в Полевском, спецтехнику и узнать, как при помощи ломовозов осуществляется сбор, погрузка и вывоз крупногабаритных ТКО. В мероприятии примут участие коммерческий директор компании «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов и мэр Полевского Константин Поспелов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная выплате денежной компенсации за землю многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области. Исполняющая обязанности первого заместителя министра управления государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик и председатель комитета социальной политики администрации Екатеринбурга Елена Левина расскажут о регламенте и сроках подачи заявлений на компенсацию, о количестве многодетных семей, стоящих на очереди, а также поделятся информацией о числе выделенных земельных участков в 2018 году и планах на 2019 год.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу детской оздоровительной кампании – 2019 в Свердловской области – прием заявлений в детские загородные и школьные лагеря стартует в ночь с 31 марта на 1 апреля. Начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, руководитель направления департамента прикладных проектов екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров и глава уральского родительского комитета Евгений Жабреев расскажут о количестве школьников, которые примут участие в летней оздоровительной кампании, о порядке регистрации заявлений через портал госуслуг, поделятся информацией о финансировании оздоровительной компании, а также о количестве загородных и пришкольных лагерей в Свердловской области.

В 15:00 в региональном исполкоме «Единой России» (ул. Розы Люксембург, 7) состоится встреча с участниками кадрового проекта «Политический лидер», успешно прошедшими все этапы предварительного отбора (анкетирование, рекомендации, предоставление видеорезюме, тестирование. В рамках встречи состоится обсуждение возможных кадровых перспектив участников проекта. Речь пойдет и о привлечении молодежи к использованию новых технологий партийной работы, в том числе мобильных приложений партии ИС «Избиратель – депутат» и др. Спикеры: Виктор Шептий, секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия»; Дмитрий Жуков, руководитель исполкома Свердловского отделения партии; Артем Николаев, руководитель МГЕР в Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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