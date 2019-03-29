29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

29.03.2019, пятница

В 10:00 в Арамили начнется программа Дня П.П. Бажова. Планируется, что участие в мероприятии примет правнук писателя Алексей Бажов, председатель Совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, представители министерств культуры и социальной политики Свердловской области. В 10:15 в школе № 1 (ул. 1 Мая, 62) пройдет концерт, выставки рисунков и поделок и виртуальная экскурсия в дом-музей Павла Бажова. В 11:15 состоится посещение Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 2г), где работает выставка книг писателя, кроме того, у всех желающих будет возможность изготовить поделку из глины. В 12:15 участники мероприятия посетят отделение социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения Сысертского района (ул. Свердлова, 8), где пройдет встреча с детьми и чтение сказов Павла Бажова. В 14:15 начнутся концертная программа и мастер-классы во Дворце культуры Арамили (ул. Рабочая, 120а). В 15:30 в школе №4 (ул. Рабочая, 130) пройдут мастер-классы по росписи пряников, глиняных свистулек и др., затем состоится встреча с Хозяйкой Медной горы. Финальным пунктом программы станет посещение парка «Арамильская слобода» с обзорной экскурсией по казачьему острогу.

В 11:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится заседание коллегии Министерства культуры Свердловской области, на котором будут подведены итоги работы в 2018 году и обозначены планы на 2019 год. Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Речь пойдет о реализации задач национального проекта «Культура», дальнейшей работе по переходу детских школ искусств в ведение региона, проведении мероприятий Года театра в Свердловской области. Кроме того, будут озвучены итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная запуску «Школы наставников» в Екатеринбурге. В Екатеринбурге отбирают сто человек для эксперимента по созданию педагогов нового формата: они будут учить детей писать нейросети и создавать беспилотники. Какие предприятия, школы и университеты будут работать с «наставниками»? На эти и другие вопросы ответят: Лариса Малышева, программный директор «Точки кипения» в Екатеринбурге; Резеда Рыбалко, региональный координатор Кружкового движения, программный директор проектной школы «ТехноЛидер»; Андрей Созыкин, заместитель директора по науке Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ.

В 11:30 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие начальной школы № 134 (ул. Комсомольская, 63). В мероприятии примут участие первый заместитель главы города Александр Ковальчик, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов, заместители начальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков и Ольга Бабченко, начальник департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Майя Строшкова, депутаты гордумы Елена Дерягина и Владимир Крицкий.

В 12:00 в Уральском государственном юридическом университете (Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21) состоится научно-практическая конференция «Роль регионального законодательства в развитии Свердловской области», посвященная 25-летию законодательной власти Свердловской области. В мероприятии примут участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты заксобрания, председатель областного уставного суда Вадим Пантелеев, уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова, директор Института регионального законодательства Николай Воронин, профессоры и преподаватели УрГЮИ. Перед началом мероприятия состоится пресс-подход с участниками конференции.

В 17:00 в гостинице «Октябрьская» (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 17, конференц-зал А) состоится I съезд Регионального союза домовых советов. Собравшиеся обсудят изменения в жилищном законодательстве, мусорную реформу и другие вопросы.

Екатеринбург. Другие новости 28.03.19

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