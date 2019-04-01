1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.04.2019, апрель

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, председатель Уральского орнитологического общества Вадим Рябицев, председатель отделения Союза охраны птиц России в Екатеринбурге, заместитель директора Висимского заповедника Александра Хлопотова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова и руководитель детской орнитологической школы городского детского экологического центра Марина Галишева расскажут о редких и охраняемых видах птиц Свердловской области, об их охране, мониторинге и реабилитации, о планах орнитологов на новый экспедиционный сезон, о новом издании Красной книги, а также о современном обучении детей орнитологии.

С 12:30 до 15:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур в рамках общегородской акции «Зажги синим», в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (отъезд от администрации города, пр. Ленина, 24а). В 13:00 – прибытие в «Мастерские безграничных возможностей», ассоциация «Особые люди» (улица Малышева, 3), где молодые люди с аутизмом научат участников пресс-тура изготавливать сувенирную продукцию с символикой акции. В 13:45 – прибытие в клуб боевых искусств Dojo1, проект «Особый спорт» (ул. Хохрякова, 72), где профессионально занимаются спортом с детьми с аутизмом и другими ментальными особенностями (тренер – двукратный чемпион мира по каратэ Марсель Мансуров). В 14:30 – прибытие в Екатеринбургскую детскую музыкальную школу №1 имени М.П. Фролова, где пройдет «Урок доброты» (ул. Малышева, 98). Сопровождающие эксперты: Татьяна Хижнякова – президент ассоциации «Особые люди» и мама ребенка с аутизмом; Елена Трофимова – заместитель начальника городского управления культуры.

В 16:00 в резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Участники заседания рассмотрят ряд проектов постановлений, касающихся развития экономики, агропромышленного комплекса, сферы ЖКХ и других направлений жизни и деятельности региона.

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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