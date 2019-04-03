3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.04.2019, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 ЕМУП «Спецавтобаза» ликвидирует несанкционированную свалку по адресу: Екатеринбург, ул. Привокзальная, 7. Комментарии даст директор ЕМУП Григорий Вихарев.

В 10:00 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (Екатеринбург, ул. Просторная, 73а) состоится передача жителям пансионата микроавтобуса, оборудованного для перевозки людей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на инвалидной коляске. В мероприятии примут участие представители общественных организаций, которые проведут инспекцию автомобиля на предмет доступности для всех категорий граждан.

В 10:00 в бассейне «Университетский» (Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14а) пройдут открытые соревнования Екатеринбурга по плаванию по программе Специальной олимпиады. В соревнованиях примут участие команды 9 отделений Специального олимпийского комитета Свердловской области из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Березовского, Серова и Артемовского городского округа. Почетными гостями церемонии открытия будут участница двух Олимпийских игр 1996 года и 2000 года, победительница Игр доброй воли 1998 года, чемпионка Европы 1997-1999 года, чемпионка мира 1999 года Надежда Семенова (Чемезова) и победитель Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в Абу-Даби 2019 года в эстафете 4х100 метров, обладатель двух серебряных и одной бронзовой медали Игр Даниил Чибирев. Закрытие соревнований и награждение победителей состоится в 14:00.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная первым итогам работы системы банковских переводов «Быстрые платежи». Российские банки первый месяц проработали с новой системой переводов «Быстрые платежи»: каковы первые итоги? Доверяют ли клиенты переводам между банками только по номеру телефона? В чем перспективы новой системы банковских платежей? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Азанова, начальник управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России; Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка; Олег Филиппов, директор территориального офиса Росбанка в Екатеринбурге.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 58а) пройдет инклюзивный концерт «Апрельская встреча в «Живом театре» в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Ребята с особенностями здоровья выступят на сцене театра вместе с музыкантами Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского. Гостей ожидает выступление театральной группы учащихся модуля «Арт-Мастерская» с кукольным представлением «Дерзкие червячки».

В 12:30 на площадке Уральского государственного горного университета (ул. Куйбышева, 30, Царский зал) состоится торжественное открытие XVII Уральской горнопромышленной декады. В мероприятии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, ректор УГГУ Алексей Душин, руководители предприятий, отраслевых институтов УрО РАН, представители МИВЭС. В дни Уральской горнопромышленной декады в Екатеринбурге пройдет фестиваль молодежной науки, организованы пять международных научно-практических конференций, состоится Всероссийская студенческая олимпиада, а также пройдет масштабное профориентационное мероприятие «Ярмарка студентов», где представители крупных российских компаний выберут студентов старших курсов для прохождения практики. На круглом столе российские и зарубежные эксперты обсудят перспективы воспроизводства минерально-сырьевой базы промышленного Урала и Арктики.

В 13:45 в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах (Екатеринбург, ул. Шувакишская, 3) состоится пресс-подход в рамках молодежного межконфессионального семинара «Традиция. Урал. Россия», в котором примут участие: Алексей Соловьев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, кандидат исторических наук; Назим Гасанов, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи»; муфтий Абдуль-Куддусс, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият).

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в Екатеринбургском монтажном колледже (ул. Декабристов, 83) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню единения народов России и Республики Беларусь. Его участниками станут представители органов власти, Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге, генеральные консулы стран, чьи представительства находятся в Свердловской области, руководители национально-культурных объединений региона, представители молодежного сообщества. Торжественная часть пройдет с соблюдением государственных ритуалов (вынос государственных флагов двух государств и исполнение гимнов). Затем состоится концерт.

Екатеринбург. Другие новости 02.04.19

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