4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.04.2019, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге от Управления автомобильных дорого Свердловской области (ул. Луначарского, 203) стартует объезд гарантийных участков дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах. В мероприятии примут участие начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, первый заместитель начальника управления автодорог Владимир Оглоблин, начальник лаборатории контроля качества управления автодорог Антон Втюрин.

В 09:45 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-завтрак, на котором министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла расскажут о новых видах финансовой поддержки свердловчан.

В 10:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети»: художественная литература в формировании инклюзивного пространства».

В 11:00 в Каменск-Уральском политехническом колледже в (ул. Алюминиевая, 60, главный корпус) состоится заседание Межрегионального совета профессионального образования УрФО и Межрегиональная научно-практическая конференция. Темой обсуждения станет реализация региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование». Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также представители сферы образования Свердловской, Курганской области, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и компаний-работодателей.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной акции «Безопасность 0+" в рамках проекта «Отцовский meet-up». Акция представляет собой проведение по ключевым городам Тюменской области и УрФО мероприятий по оборудованию первоначальными здоровьесберегающими средствами безопасности жилья родителей детей-первенцев. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, член исполкома федерального Совета отцов при УПР при президенте РФ, руководитель проекта Александр Чехонин, заместитель председателя Совета отцов при УПР в Тюменской области Николай Петренко, эксперт по организации безопасного пространства Шекер Беликова и председатель Совета отцов Свердловской области Евгений Бережных расскажут о проведении межрегиональной акции «Безопасность 0+", о целях и задачах, поделятся информацией о взаимодействии в рамках акции с МЧС и службами здравоохранения, озвучат статистику бытового травматизма в РФ.

В 13:00 на колокольне храма «Большой Златоуст» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17) старший звонарь Екатеринбургской епархии протодиакон Димитрий Бажанов проведет мастер-класс для представителей СМИ по колокольному звону. Перед мастер-классом состоится пресс-подход.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки «Гравюра свободных городов. Европейский офорт XVIII века из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Экспозиция составлена из долгое время не выставлявшихся гравюр XVIII века аугсбургской и венецианской школ – это 47 листов, выполненных в технике офорта. Для посетителей выставка откроется в 18:00 и будет работать до 26 мая.

В 15:30 в Уральском филиале ГЦСИ-Росизо (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19а) пройдет пресс-тур по выставке «Местные. От возможности сделать что-то здесь до возможности открыть в себе что-то». Экскурсию проведет куратор Артем Антипин. О формате предстоящих арт-резиденций V Уральской индустриальной биеннале, географии и первом художнике проекта расскажет куратор Кристина Горланова.

Екатеринбург. Другие новости 03.04.19

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