5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.04.2019, пятница

В 10:00 в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России (Екатеринбург, ул. Мира, 22) пройдут учения по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС в рамках II Уральского форума психологов государственных структур и силовых ведомств. По легенде происходит обрушение высотного здания с пожаром. Медицинскую помощь «пострадавшим» окажут врачи Территориального центра медицины катастроф.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, атриум) откроется Международная туристическая выставка «Лето-2019», в которой примут участие операторы Teztour, RT Plus, «Европорт», «Дельфин», Anex и другие. На едином стенде национальных офисов иностранных государств будут представлены консульства и представительства Чехии, Венгрии, Болгарии, Италии, Израиля, Кыргызстана, Китая, Кипра, ЮАР, Бангладеш. В программе – конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы.

В 10:00 в Доме актера (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8) откроется II съезд приемных родителей Свердловской области. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Ориентировочно с 17:30 до 18:30 пройдет творческая встреча с писательницей Людмилой Петрушевской.

В 10:00 в бизнес-центре Summit (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51, этаж 2) Уральский банк реконструкции и развития проведет конференцию «Guru сервиса». В мероприятии примут участие руководители по развитию клиентского сервиса компаний «Билайн», «Брусника», «УГМК-Здоровье», «Реста-менеджмент», «Очки для вас», «Уралкерамика», Angelo и УБРиР. Спикеры конференции обсудят вопросы трансформации клиентоориентированности, расскажут, как выстроить работу в компании от клиента, как сохранить любовь в команде сотрудников и не уйти в негатив, обсудят реальные кейсы и практики.

В 10:00 в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32) состоится подписание соглашения между министерством образования и молодежной политики и министерством здравоохранения Свердловской области. Документ закрепляет дальнейшее взаимодействие в реализации в регионе проекта «УчимЗнаем». Соглашение будет подписано первым заместителем министра образования Свердловской области Ниной Журавлевой и заместителем министра здравоохранения Свердловской области Еленой Чадовой. Также состоится встреча с руководителем проекта «УчимЗнаем» Сергеем Шариковым (Москва). В рамках проекта «УчимЗнаем» осуществляется построение и внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.

В 11:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Международной туристской выставки «Лето-2019». И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков, атташе по туризму, первый секретарь Национального представительства по туризму Республики Болгария в РФ Катя Жекова, председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич и начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Евгений Куделя сообщат о программе выставки и географии участников, расскажут о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях и маршрутах на лето 2019 года. Кроме того, участники ответят на вопросы журналистов о ситуации в туристической отрасли в стране и в мире.

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, пространство «Паблик-маркет», 2 этаж) конференцией Best Cases откроется фестиваль Cannes Lions Weekend. В 16:00 состоится public talk на тему саморегулирования рекламного рынка Екатеринбурга с участием советника мэра и руководителей профсообществ. В 20:00 начнется Cannes Lions Party – показ роликов-победителей 65-го международного фестиваля креативности. В программе видео-арт, DJ-сеты, танцевальные перформансы, награждение победителей премии «Молодые львы». Фестиваль завершится 7 апреля.

В 12:00 глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет выездную встречу по обсуждению проекта переноса столовой общеобразовательной школы №106 в отдельное здание (ул. Титова, 28а). В мероприятии примут участие собственник группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, директор школы № 106 Марина Полякова. С 12:40 до 12:50 пройдет пресс-подход.

В 18:00 в Екатеринбургском государственном театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, встреча в 17:45 у служебного хода) пройдет пресс-показ балета Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», который 7 апреля будет транслироваться французским телеканалом Mezzo. У журналистов будет возможность пообщаться с постановщиками и артистами.

Екатеринбург. Другие новости 04.04.19

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