8 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.04.2019, понедельник

В 10:00 в отеле «Вознесенский» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, 1 этаж, конференц-зал « Кунгур») состоится пресс-конференция СРО партии «Справедливая Россия», посвященная вопросам выполнения социальных целей, задач и поручений, объявленных в послании президента РФ. В ходе пресс-конференции будут обнародованы сведения о социальных законопроектах, принятие которых необходимо для выполнения послания. Представители СР также объявят о запланированных мероприятиях по объединению на уровне региона социально-ориентированных политических сил. В пресс-конференции примут участие: Дмитрий Ионин – депутат ГД РФ; Геннадий Ушаков – руководитель регионального отделения, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

В 10:00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) в режиме видео-конференц-связи пройдет совещание с федеральным экспертом ОНФ Светланой Калининой по вопросу обеспечения жильем ребенка с детским церебральным параличом и его опекуна. В совещании также примут участие эксперты ОНФ, представители министерства строительства и инфраструктуры Свердловской области, региональной прокуратуры и администрации Ивделя.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации с клещевыми инфекциями в весенний период. Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Андрей Юровских и заведующая центром иммунопрофилактики ГКБ № 33 Елена Душина поделятся прогнозами по началу сезона клещевых инфекций, расскажут о первых случаях укусов в этом сезоне, о методиках профилактики, об экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению парада Победы в Екатеринбурге в 2019 году. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский расскажет об особенностях парада в 2019 году, сообщит даты генеральных репетиций, поделится информацией о военной технике, которая примет участие в параде.

В 14:00 в гимназии № 2 Екатеринбурга (пре. Пестеревский, 3, актовый зал) школьники встретятся с американскими авторами комиксов Роном Рижи-младшим и Томасом Лэмпионом, которые расскажут о современных тенденциях в искусстве создания графических романов, научат находить идеи комиксов в повседневной жизни и создавать дневники комиксов.

В 14:00 в Первоуральском городском суде (ул. Ватутина, 61а) будет вынесен приговор по делу бывшего главного архитектора города Константина Гартмана, обвиняемого в получении взятке, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 16:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание рабочей группы по вопросам организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.

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