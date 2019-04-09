9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.04.2019, вторник

Член Центрального штаба Светлана Калинина и активисты ОНФ проведут федеральную проверку качества выполнения государственной программы по формированию комфортной городской среды в Ирбите – во время рейдов 2018 года эксперты регионального отделения ОНФ выявили многочисленные нарушения. Также планируется посетить дворовые территории.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание.

В 11:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится торжественное открытие VIII ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2019». Главными темами обсуждения станут: искусственный интеллект, аддитивные технологии и большие данные. Пройдет выставка стендов IT-компаний и разработчиков программных продуктов. Промышленный потенциал Свердловской области будет представлен на официальном стенде региона. Также в рамках форума запланировано посещение ряда оборонных предприятий Среднего Урала. В 13:30 начнется пресс-конференция с участием: заместителя председателя коллегии военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева, министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, директора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Константина Тарабрина, директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Ильи Массуха, директора центра цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константина Шадрина, директора департамента информационных технологий Росатома Евгения Абакумова, директора по развитию бизнеса дирекции по цифровой трансформации госкорпорации Оксаны Трофимовой.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе охраны труда. Начальник отдела охраны труда и социального партнерства департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексей Мельничук и заместитель начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства Государственной инспекции труда Свердловской области Наталья Илларионова расскажут об основных причинах несчастных случаев на производстве, о профессиональных заболеваниях и фактах нарушений охраны труда, их профилактике и контроле. Также участники пресс-конференции расскажут о мероприятиях, посвященных вопросам пропаганды охраны труда.

В 12:00 в Адвокатской палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Тургенева, 28) пройдет пресс-конференция по делу начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, подозреваемого по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В мероприятии примут участие вице-президент региональной адвокатской палаты Игорь Михайлович и адвокат Миронова Сергей Колосовский, которые прокомментируют ход расследования, в том числе расскажут о задержании свидетелей.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению выставки-форума «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город-2019» в Екатеринбурге. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков и директор института энергосбережения им. Данилова Сергей Банных расскажут о целях выставки-форума, о программе и участниках мероприятия, обсудят перспективы внедрения цифрового ЖКХ как элемента «умного города» в Свердловской области.

В 12:30 на первый путь железнодорожного вокзала «Свердловск-пассажирский» прибудет эшелон из 20 вагонов в сопровождении российских военнослужащих. Здесь пройдет военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. На платформах будут представлены образцы военной техники боевиков: танк советского производства, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства, бронированный штурмовой автомобиль курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал, «джихад-мобиль», машина для прокладки подземных тоннелей и другие экспонаты.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации проекта по мониторингу дискриминации в сфере труда: с октября 2018 года по январь 2019 года реализован проект по установлению фактов дискриминации при приеме граждан на работу, а также по анализу характера проблем, с которыми сталкиваются соискатели работы различных возрастных групп. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова расскажет о целях и задачах исследования, об этапах и участниках проекта, поделится информацией о наиболее распространённых видах дискриминации, даст оценку ситуации с дискриминацией в трудовых отношениях в Свердловской области, выскажет мнение о совершенствовании и расширении толкования правовых норм, содержащих запрет на дискриминацию в трудовых правоотношениях. Также спикер приведет примеры судебной практики и обращений к уполномоченному по делам о дискриминации при приеме на работу в Свердловской области.

В 13:00 в пос. Большой Исток (ул. Свердлова, 42) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области торжественно откроет традиционную ежегодную выставку сельскохозяйственной техники и оборудования «Урал-Агро-2019». На выставке будут представлены новинки сельскохозяйственной техники, всего более ста машин: комбайны, тракторы, сеялки, культиваторы и др. В церемонии открытия и осмотре экспозиции примет участие министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев. После открытия и осмотра состоится брифинг министра о подготовке к посевной кампании.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Артемовском, на стадионе «Машиностроитель» (ул.Терешковой, 1) пройдут II соревнования по мастерству управления беспилотными летательными системами среди сотрудников Главного управления МЧС России по Свердловской области. Участники продемонстрируют навыки по оперативному развертыванию оборудования на месте ЧС и приемы пилотажа при прохождении полосы препятствий, поиске заданной точки, поиске условного пострадавшего по приборам, без визуального контакта с оператором.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 18:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, атриум) благотворительный фонд «Дети России», Ельцин-центр при участии Владимира Шахрина представят проект «Будущие МЫ»: состоится премьера фильма – десять историй ребят, которые борются с онкологией, и открытие фотовыставки. В числе почетных гостей руководство Свердловской области и города, руководители Уральской горно-металлургической компании, представители бизнес-сообщества, врачи-онкологи, благотворители.

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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