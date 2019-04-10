10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.04.2019, среда

В 09:00 в ЦПКиО Екатеринбурга состоится открытие экспозиции в честь Уральской ассоциации Героев России. Выставка посвящена истории Уральского добровольческого танкового корпуса и уральцам, которые стали обладателями медали «Золотая звезда».

В 10:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44а, вход с ул. Белинского) откроется выставка-форум «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019». Эксперты, представители власти, научных сообществ и бизнес-структур из разных регионов страны обсудят на нем возможности, стандарты и перспективы внедрения инновационных и smart-технологий в пространственное развитие городов. В 10:00 состоится подписание соглашения о взаимодействии между правительством Свердловской области, ПАО «Ростелеком», администрациями Каменска-Уральского и Полевского в ходе реализации проекта «Умный город». Компания «МегаФон» на выставке впервые на Урале презентует свои инновационные решения: «умную остановку» и «умный домофон». В 10:30 начнется пленарное заседание «Цифровизация регионов. Тренды-2019», спикеры: заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров; заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков; первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов; министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов; директор по развитию корпоративного бизнеса ПАО «Мегафон» Наталья Талдыкина. В 12:30 – панельная дискуссия «Умный город». В 14:00 – тренинг для муниципалитетов «Принципы построения умного города – проблемы и решения».

В 10:00 в кафе Pure (Екатеринбург, БЦ «Клевер-парк», ул. Ткачей, 23) состоится пресс-конференция руководства компании «Кейтеринбург» и презентация обновленного школьного меню. Какие изменения ждут кухни школ города, взятых на обслуживание «Кейтеринбург»; какие требования предъявляются к школьному питанию; как, соответствуя им, сделать еду вкусной и полезной; могут ли родители повлиять на то, чем кормят их детей; что компания планирует сделать, чтобы исключить возможность инцидентов в будущем? На эти и другие вопросы ответят: Оксана Козырева – операционный директор «Кейтеринбург»; Ольга Буйских – заместитель операционного директора «Кейтеринбург»; Ольга Глумова – директор филиала; Антон Хоменко – управляющий объектами. На встречу приглашены директора школ, в которых компания «Кейтеринбург» обеспечивает питание. Журналисты смогут попробовать блюда из стандартного школьного меню, предлагаемого компанией.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге. Городской координатор проекта Ксения Семенюк, председатель городской комиссии по проверке Анна Плотникова, заведующая отделом информационных технологий Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Юлия Войта, незрячий тифлопедагог Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Елена Ермакова расскажут о нововведениях этого года, об авторе текста, а также о типичных ошибках, критериях выбора площадок проведения проекта и чтецов.

В 11:00 в Екатеринбурге (сбор по адресу: пр. Ленина, 93) активисты «Молодой гвардии» проведут рейд по продуктовым магазинам торговых сетей. Целью рейда станет выявление просроченной продукции на прилавках.

В 13:00 в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 90) состоится учеба сотрудников всех семи городских ДЭУ по безопасной и качественной работе с мойками очень высокого давления (500 бар). В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и главы некоторых районов.

В 14:00 в Екатеринбурге сотрудники МЧС проведут плановую учебную тренировку по эвакуации людей из здания хирургического корпуса городской клинической больницы № 40 (ул. Волгоградская, 189). По легенде учений, на третьем этаже восьмиэтажного корпуса произойдет короткое замыкание электропроводки без горения. После завершения практической эвакуации сотрудники МЧС для медперсонала проведут мастер-класс по правилам пользования огнетушителем, работники больницы отработают навыки тушения огня.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

С 14:00 до 15:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8, регистрация участников начнется в 13:45) впервые пройдет межрегиональный диктант по финансовой киберграмотности для школьников 11-15 лет. Подросткам предстоит ответить на 20 вопросов, касающихся общей и финансовой киберграмотности: как не стать жертвой мошенников при снятии денег в банкоматах, как пользоваться платежной картой, интернет-сервисами и мобильными приложениями и др. Насколько правильно они ответили на вопросы, ребята узнают сразу в своих гаджетах. По завершении диктанта специалисты Уральского главного управления Банка России проведут для школьников лекцию c разбором основных вопросов киберграмотности.

В 15:00 в гимназии № 39 Екатеринбурга (ул. Союзная, 26) состоится торжественный прием делегации лицеистов из города Клермон-Ферран (Франция). В составе 24 французских лицеиста и два преподавателя.

В 19:00 в джаз-клубе EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится очередное научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга. Эксперты обсудят тему «Цифра» – с точки зрения медицины, атомной отрасли и разработки игр». Как с помощью мобильного приложения уменьшить смертность от онкозаболеваний кожи? Какова роль цифр в гейм-девелопменте? Как ротор газовой центрифуги совершает 1500 оборотов секунду? На эти и другие вопросы ответят: ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета, врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Александра Шубина; креативный директор студии Targem Games Алексей Честных; заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов.

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

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