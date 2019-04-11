11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.04.2019, четверг

В 09:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 10:00 в МУГИСО (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, центральный вход, 1 этаж, зал торгов) пройдет аукцион на право аренды земельного участка под сквером у драмтеатра, где планируют построить храм святой Екатерины. Мероприятие пройдет в закрытом от СМИ режиме.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 13:00 в Екатеринбурге (сбор у памятника Татищеву и де Геннину) пройдет акция, приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто встанут вдоль проспекта Ленина, держа в руках транспаранты с информацией о количестве погибших в концентрационных лагерях.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 400) пройдут публичные слушания по проекту решения гордумы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2018 год».

В 16:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1, малый зал) состоится заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», участники которого обсудят реализацию национальных проектов в Свердловской области и подготовку к избирательной кампании. Спикер: Виктор Шептий, секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия». По итогам планируется пресс-подход.

В 16:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) состоится открытие выставки «Вечный сад» уральского мастера-камнереза Виктора Васильева. В экспозиции цветы: первоцветы, ландыши, лилии, орхидеи, ирисы и другие, созданные нижнетагильским художником из камня за 22 года.

С 17:00 до 19:00 у Ельцин-центра (ул. Ельцина, 3) комсомольцы проведут пикет в поддержку Геннадия Зюганова против Олега Дерипаски.

В 18:30 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится пресс-показ фильма Виталия Салтыкова «Куда течет море» (12+) и автограф-сессия актрисы театра и кино, заслуженной артистки РФ Инги Оболдиной. В 19:00 начнется киносеанс. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Певцов, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Инга Оболдина, Глафира Тарханова, Иван Краско, Константин Мурзенко, Георгий Штиль, Юрий Ицков.

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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