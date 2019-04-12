12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.04.2019, пятница

В 09:50 в Екатеринбурге (сбор на ул. 8 Марта, 55) начнется обследование гарантийных объектов ремонта дорог общего пользования местного значения, в том числе, выполненного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В обследовании примут участие представители Общероссийского народного фронта. Пресс-подход предположительно будет в районе Ленина – Карла Либкнехта.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание кабмина, основной темой которого станет ход строительства и ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения, в том числе в сельских населенных пунктах. Проведет заседание и.о. губернатора Алексей Орлов. С основным докладом выступит заместитель главы региона Сергей Швиндт, содоклады представят глава муниципального образования Алапаевское Константин Деев и глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, конференц-зал) начнет работу конференция «Российский человек и власть в контексте радикальных изменений в современном мире». В церемонии открытия примут участие: ректор Гуманитарного университета доктор философских наук, профессор Лев Закс; министр физической культуры и спорта Свердловской области, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ, эксперт Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ Леонид Рапопорт; уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. На пленарном заседании с докладами выступят: Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор (Москва, НИУ ВШЭ); Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент (Москва, НИУ ВШЭ); Сергей Мицек, доктор экономических наук, доцент, декан факультета бизнеса и управления Гуманитарного университета (Екатеринбург); Зинаида Незнамова, доктор юридических наук, профессор, проректор по учебной работе Гуманитарного университета (Екатеринбург). После пленарного заседания начнется работа секций конференции.

В 10:00 в Историческом парке «Россия – моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится конференция «Гражданское общество и общественные интересы». Организаторы мероприятия: комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Общественная палата Свердловской области. Цель встречи – разработка предложений для Декларации общероссийского единства, относящихся к роли гражданского общества в развитии нашей страны.

С 11:30 до 14:00 в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет ежегодная городская акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет». В этом году акция посвящена 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики и запланированным мероприятиям. Доцент физико-технологического института Уральского федерального университета, член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский, старший преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Павел Скрипниченко, руководитель технопарка «Кванториум» Василий Федоров, начальник группы развития детского технического творчества «НПО автоматики», к. ф. н. Евгения Панасова, главный администратор Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов, автор проекта «Экзопланетные сказки» Андрей Казанцев, директор школы астрономии KantrSkrip Ксения Кантор обсудят развитие сферы космических технологий в Свердловской области, поделятся программой мероприятий Дней космоса, огласят актуальные результаты исследований космического пространства и метеоритного вещества, расскажут об участии в грантовых конкурсах и выступлениях на международных конференциях.

В 12:00 на площадке УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов выступления свердловских спортсменов и волонтеров на Всемирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске. С победами и призовыми местами участников поздравят министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и заместитель генерального директора исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 Стелла Алексеева. Также состоится передача факелов эстафеты огня в свердловские университеты – участники студенческих игр.

В 14:00 заместитель губернатора – руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников вручит руководству мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) флаг Екатеринбурга с автографом космонавта Сергея Прокопьева и печатью российского сегмента Международной космической станции. После церемонии в парке состоится тематическая экскурсия для школьников «Поехали!», приуроченная ко Дню космонавтики. В 16:00 здесь начнется акция «Улыбка Гагарина»: все желающие станут участниками фотосессии, основное условие которой – улыбнуться как первый космонавт.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (вход со стороны пер. Банковского, большой зал, ауд. 400) пройдут публичные слушания по проекту строительства биатлонного центра в лесопарке Московском.

В 14:30 в Свердловском академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится церемония закрытия и награждение победителей XX регионального фестиваля студенческого творчества «Уральская студенческая весна».

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

Свердловское правительство покупает внедорожник стоимостью более 5 миллионов рублей. / В Кольцово появилась услуга страховки багажа. / В Екатеринбурге обработают от клещей 12 парков (СПИСОК). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»