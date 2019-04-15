15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.04.2019, понедельник

В 11:00 специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185) проведут процедуру забора трансплантата для пересадки костного мозга пациенту одной из клиник другого региона. Донором станет Юлия Палкетова, которая в 2017 году во время участия в конкурсе «Мисс Екатеринбург» вместе с другими финалистками сдала кровь, вступив в Национальный регистр неродственных доноров костного мозга, одно из подразделений которого было создано на базе Свердловской областной клинической больницы №1. После забора трансплантата представители СМИ смогут пообщаться с донором и взять комментарии у заведующей отделением гематологии СОКБ №1, главного внештатного гематолога министерства здравоохранения Свердловской области Татьяны Константиновой, а также у заведующей отделением переливания крови, руководителя регистра неродственных доноров костного мозга на базе СОКБ №1 Наталией Гаренских.

В 12:00 в Нижней Туре (ул. Машиностроителей, 2) с участием министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова стартует профилактическая акция «#ДоброВГород». В рамках акции состоится обследование населения на передвижном флюорографе, маммографе, прием врача-онколога и врача-онкомаммолога, обследование на мобильном пункте консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекции. Будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» с приемом населения врачом-кардиологом-ревматологом, проведение ЭКГ, экспресс-тестирование на глюкозу крови. Волонтеры медколледжа проведут мастер-классы в детских образовательных учреждениях и совершат подворовые обходы маломобильных граждан.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, к. № 326) состоится брифинг, посвященный ближайшему старту записи детей дошкольного возраста в муниципальные детские сады Екатеринбурга на 2019/2020 учебный год. В брифинге примут участие начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева и начальник отдела департамента Наталья Ведерникова, которые расскажут: сколько мест открыто для малышей в садиках и в какие сроки произойдет зачисление; какова ситуация с очередью в детские сады и все ли заявления родителей детей старше трех лет будут удовлетворены; где проблем с местами в садиках нет, а из каких микрорайонов детей придется возить; каковы перспективы развития сети детских садов в Екатеринбурге.

В 14:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту абитуриентской кампании в УрГУПС. Первый проректор вуза Евгений Азаров, начальник отдела по организации приема студентов Ирина Маслова, командир штаба студенческих отрядов УрГУПС Дмитрий Романенко, председатель Совета студентов УрГУПС Максим Аманов, председатель профкома студентов Татьяна Есаулкова расскажут о нововведениях для абитуриентов, о правилах приема, испытаниях, планах на новый учебный год и студенческой жизни в университете.

Екатеринбург. Другие новости 14.04.19

«Мы за то, чтобы снизить ставку платы». Интервью с директором «Спецавтобазы» Григорием Вихаревым по итогам 100 дней «мусорной» реформы. / В Екатеринбурге около многоэтажки на Волгоградской найдено тело молодого человека. / Екатеринбургская красавица стала первой вице-мисс Россия-2019. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»