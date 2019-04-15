Дополнение к анонсам

Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов проведут профилактические мероприятия по предотвращению торфяных пожаров с использованием специализированного автомобиля с установкой тушения компрессионной пеной, расскажут и продемонстрируют работу тепловизора при определении очагов подземного горения торфа и использование квадрокоптера для осмотра и определения площади горения. Сбор в 10:00 по адресу: Чусовской тракт, 5б. Торфяник расположен в районе деревни Старые Решеты.

Екатеринбург. Другие новости 15.04.19

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