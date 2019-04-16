16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.04.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбурге, ул. Б. Ельцина, 3, кино-концертный зал) начнется межрегиональная научно-практическая конференция «Образование и реабилитация детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития: ресурсы и перспективы». Планируется, что участие в мероприятии примут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Свердловской области Татьяна Флеганова. Главное пленарное заседание будет посвящено организации образовательного процесса и комплексного сопровождения людей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Основными спикерами станут директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Николай Малофеев (Москва) и директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения (Псков), руководитель Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития Андрей Царев.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная первым результатам перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. 100 дней реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами – заработала ли новая система сбора и переработки ТКО так, как планировалось? Каких результатов удалось достичь, с какими трудностями пришлось столкнуться участникам реформы? На эти и другие вопросы ответят: Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области; Григорий Вихарев, директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне); Радик Хисамутдинов, директор «ТБО «Экосервис» (региональный оператор по Западной зоне); Федор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области (региональный оператор по Северной зоне).

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора, который отмечается 20 апреля. Заместитель главного врача Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области Наталья Попкова и почетный донор России Елена Сметанина расскажут о мерах поддержки доноров в Свердловской области, о количестве заготовленной донорской крови в 2018 году и о праздничных мероприятиях, приуроченных к Национальному дню донора, стартующих 17 апреля.

В 11:00 в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре (Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1) пройдет пресс-тур: журналистам покажут, как вышивают необычные подарки к Пасхе.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ретроспективной выставке «Люди»к 80-летию Юрия Роста – российского фотографа, журналиста, писателя и путешественника. Выставка будет работать с 17 апреля по 26 мая в арт-галерее Ельцин-центра. Фотограф, журналист, писатель и путешественник Юрий Рост, директор арт-галереи Илья Шипиловских и куратор выставки и главный хранитель «Мульимедиа Арт Музея» (Москва) Елена Мисаланди расскажут о проекте, его идейной и содержательной составляющих, поделятся информацией о выставках арт-галереи о новейшей истории России и важности персонального взгляда и персональной памяти.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова состоится торжественное открытие международной выставки-форума «Здравоохранение Урала», где соберутся врачи ведущих медицинских организаций, производители медицинского оборудования, фармпрепаратов и другие представители отрасли. В 12:15 запланирован пресс-подход. На площадке будут работать мобильные комплексы, где сделают флюорографию, маммографию, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, проведут экспресс-диагностику на ВИЧ. Можно будет бесплатно сдать анализ крови на онкомаркеры по выявлению рака яичников и рака предстательной железы, а также получить направление на бесплатный лабораторный анализ по выявлению рака кишечника и рака шейки матки. Проведут обследование на уникальном аппарате по фибросканированию печени для выявления риска и стадии фиброза, продемонстрируют эффективную технологию избавления от неврологических болей, проконсультируют по ЭКО. Центром экспозиции стали действующий ФАП площадью 120 кв. м и вертолет службы санавиации Bell 407.

14.00 в УрГЭУ ( Екатеринбург, ул.8 Марта,62 ауд.262) заместитель губернатора Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко откроет неделю финансовой грамотности для детей и молодежи и даст старт анкетированию по вопросам финансовой грамотности. Гостем мероприятия станет стратегический координатор проекта Минфина России «Содействие повышению уровню финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Анна Зеленцова. Эксперт выступит с открытой лекцией «Финансовая грамотность – как фундамент экономики взаимного доверия».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) депутаты гордумы отправятся с выездом на АО «Уралтрансмаш».

Екатеринбург. Другие новости 15.04.19

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