17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.04.2019, среда

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправятся на совместное выездное заседание комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и комиссия по социальной защите и здравоохранению.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится открытие Межрегиональной научно-практической конференции «Ядерная медицина: диагностика и терапия» на форуме «Технологии эффективного здравоохранения». Эксперты обсудят возможности радионуклидной диагностики и терапии, будущие потребности в медицинских изотопах, применение ядерной медицины в лечении онкологии, диагностике сложных врожденных пороков сердца, терапии щитовидной железы. Эксперты также рассмотрят требования санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении диагностических и терапевтических процедур методами ядерной медицины.

В 10:00 в школе № 23 Екатеринбурга (ул. Павла Шаманова, 54) в Екатеринбурге пройдет фестиваль для учителей – Geek Teachers Fest. Учителя Екатеринбурга повысят знания о современных технологиях в образовании.

В 10:30 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 764) в рамках Недели финансовой грамотности стартует конкурс молодежных инициатив «Открытый бюджет», посвященный 100-летию Министерства финансов Свердловской области. Председатель экспертной комиссии конкурса Галина Кулаченко откроет мероприятие и познакомится с презентациями конкурсантов.

В 10:30 на Белоярском водохранилище в рамках Всероссийского командно-штабного учения начнутся учения сил и средств по спасению людей, попавших в зону паводка. Для эвакуации будут задействованы вертолет Ми-8 МЧС России, аэробот и судно на воздушной подушке. Для представителей СМИ будет организована возможность фото- и видеосъемки с акватории Белоярского водохранилища на катере. Сбор у ДК «Ровесник» в городе Заречном, ул. Ленина, 11.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная 90-летнему юбилею Уральского института ГПС МЧС России. Председатель Совета ветеранов Уральского института ГПС МЧС России полковник внутренней службы в отставке Александр Аграшенков, начальник Уральского института с 2002 по 2011 годы генерал-майор внутренней службы в отставке Михаил Миронов, начальник учебно-методического отдела полковник внутренней службы Алексей Пешков, курсант факультета пожарной безопасности Уральского института Семен Рябов, студент факультета управления и комплексной безопасности Данил Пешков расскажут об истории учебного заведения, о традициях института, порядке поступления и вступительных испытаниях на новый учебный год, а также о праздничных мероприятиях, приуроченных к торжественной дате.

В 11:50 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится на выездное заседание постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты посетят Екатеринбургскую детскую театральную школу (ул. Мамина-Сибиряка, 137).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в первом квартале 2019 года. Первый заместитель директора департамента Лилия Карпухина представит основные показатели работы в первом квартале 2019 года, поделится информацией о результатах проверок в сфере ЖКХ Свердловской области, огласит статистику сбоев в системе в период отопительного сезона, расскажет о нововведениях в законодательстве в сфере ЖКХ и строительства.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге. Городской координатор проекта Ксения Семенюк, координатор площадки «Труд»Наталья Воробьева и руководитель проектов Фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук подведут итоги акции в Екатеринбурге, расскажут о количестве участников и площадок в этом году, поделятся информацией о работе новой площадки «Труд», которая предназначена для людей, изучающих русский язык как иностранный, огласят список типичных ошибок екатеринбуржцев.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) вице-губернатор Сергей Бидонько проведет торжественный прием свердловских спортсменов, выступавших на Всемирных летних Играх Специальной Олимпиады 2019 года в Абу-Даби в составе сборной команды Российской Федерации. Свердловскую область представляли футболистка Дарья Алиева, пауэрлифтер Антон Упоров и пловец Даниил Чибирев.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов прошедшего сезона ХК «Автомобилист». Президент клуба Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер команды Андрей Мартемьянов подведут итоги, а также ответят на вопросы журналистов об игроках и поделятся планами на новый сезон.

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

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