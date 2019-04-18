18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.04.2019, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) состоится заседание кабмина. Основной темой станут меры по развитию современной конкурентоспособной туристской индустрии в регионе. Проведет заседание и.о. губернатора региона Алексей Орлов. С основным докладом выступит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель правления некоммерческого партнерства «Поселок Калиново» Илья Попов, который расскажет о развитии туристского кластера на озере Таватуй.

В 09:20 в Первоуральске (с. Новоалексеевка, ул. Буденного, 2) в рамках Всероссийских учений пройдут командно-штабные учения регионального ГУ МЧС по отработке действий сил и средств по ликвидации природного пожара и недопущению его распространения на населенный пункт. Для тушения природного пожара будут задействованы лесники, пожарные добровольцы, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, авиация МЧС России и Росгвардии. Дополнительная группировка спасателей в зону пожара будет десантирована вертолетом Ми-8 МЧС России. Безопасность в районе проведения работ по тушению пожара обеспечивают сотрудники полиции. Оперативно-следственная группа, в составе которой представители полиции, сотрудники государственного пожарного надзора проведут мероприятия по установлению и задержанию виновника природного пожара.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) председательством спикера Людмилы Бабушкиной состоится заседание Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области. На заседании будет рассмотрен вопрос о деятельности органов госвласти и местного самоуправления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. А также будут подведены итоги посвященного Дню местного самоуправления конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная образовательной и профориентационной акции «Весна карьеры», которая пройдет 19 апреля на площадке Ельцин-центра. Председатель Союза студентов УрФУ, организатор «Весны карьеры» Ойбек Партов, директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев, директор HeadHunter Урал Анна Хвостова, директор корпоративного университета ТМК Елена Позолотина и директор по персоналу АО «НИЗМК» Дмитрий Корольков обсудят вопросы трудоустройства студентов и выпускников, расскажут о наиболее популярных специальностях, профессиях будущего, самых востребованных навыках, а также поделятся программой мероприятия.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «День без турникета». Автор программы «Единая промышленная карта» и руководитель проекта «День без турникета» Вероника Пиджакова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян расскажут о подготовке к проведению акции, о ее задачах, перечислят предприятия, которые откроют свои двери для бесплатных экскурсий в этот день.

В 12:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) журналистам презентуют «Золотую маску», спецпремию жюри театр получил за балет «Пахита». В мероприятии примут участие директор театра Андрей Шишкин, худрук балета и автор балета Вячеслав Самодуров, исполнители главных партий Мики Нисигути, Глеб Сагеев, Алексей Селивёрстов.

В 12:00 в галерее «Артптица» (Екатеринбург, ул. Энгельса, 15) мастер Юлия Крутеева представит проект «Про стекло и за стеклом». Автор покажет, как создаются изделия из стекла. Гостям покажут материалы, оборудование, специальные инструменты, расскажут, как все работает, как выглядит изделие до обжига, после первого обжига, что с ним происходит потом, и каким оно станет в конце долгого процесса.

В 14:00 в резиденции полпреда РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. В повестке два вопроса. 1. Об участии муниципальных образований в реализации проекта «Комфортная городская среда» и конкурсе «Исторические поселения и малые города». 2. О задачах по совершенствованию муниципального контроля. В работе совета примут участие: начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО, главы муниципальных образований округа, заместители губернаторов регионов округа, представители Государственной думы и Совета Федерации ФС РФ.

В 14:00 на площадке Центральной библиотеки им. А.И. Герцена (Екатеринбург, ул. Чапаева, 5) в рамках Дня памятников состоится торжественное открытие выставки «История объектов культурного наследия города Екатеринбурга из библиотечных фондов».

Екатеринбург. Другие новости 17.04.19

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