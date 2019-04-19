19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.04.2019, пятница

В 10:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон №1, конференц-зал) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в открытии форума волонтеров-медиков Уральского федерального округа. В 09:45 состоится подход к прессе. Организаторы форума: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство образования Свердловской области, Свердловский областной медицинский колледж, Уральский государственный медицинский университет. В форуме примут участие более 200 добровольцев, представители региональных органов власти, образовательных учреждений региона и общественники.

В 10:20 на площадке «Точка кипения» (Ельцин Центр, ул. Б.Ельцина, 3, 5 этаж) начнется финал обучающего проекта «Мама-предприниматель». В открытии примут участие заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, сопредседатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Виктория Булан. С 11:00 до 17:50 пройдет защита проектов перед экспертным жюри. В 18:00 состоится церемония награждения.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится встреча с депутатом Государственной думы РФ Павлом Крашенинниковым, который расскажет о деятельности комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской акции «Библионочь-2019». Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области Наталия Шибанова, заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль и директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Опарина расскажут о программе «Библионочи», о ее особенностях в этом году, о наиболее значимых событиях фестиваля, специальных гостях и предварительном количестве участников.

В 11:15 на площади 1905 года пройдут показательные заезды ретро-автомобилей, выпущенных в 20-х годах прошлого столетия «Ревущие 20-е» в рамках фестиваля «В движении». В заезде примут участие Ford Model A, Packard 443 и Delage DMN. Оценивать участников будет французский автоэксперт Франсуа Мельсион, впервые прибывший на Урал. После показательного заезда горожане смогут прокатиться на ретромашинах.

В 11:30 в офисе «Ростелекома» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 134б) начнется презентация цифровой платформы управления «Умным городом». В презентации принимает участие директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков. Пилотный проект будет реализован в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Полевском и Новоуральске. Платформу можно будет протестировать – журналисты станут первыми после разработчиков, кому будет предоставлено право «порулить» «умным городом».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сдаче Единого государственного экзамена школьниками Свердловской области. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор школы № 43 Елена Белова огласят данные по количеству школьников, которые планируют сдавать Единый государственный экзамен в 2019 году, расскажут об уровне сдачи ЕГЭ в образовательных организациях Свердловской области по опыту прошлых лет, поделятся информацией о нововведениях этого года, о подготовке специалистов, задействованных в ЕГЭ в досрочный и основной периоды, подведут итоги досрочного периода сдачи экзамена в 2019 году.

В 12:30 начнутся праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Уральского института ГПС МЧС России (Екатеринбург, улица Мира, 22). В программе: торжественное построение (митинг, награждение, прохождение торжественным маршем); возложение цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей; демонстрация аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения; выступление спортсменов института. В 16:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург ул. 8 Марта, 15) пройдет праздничный концерт, посвященный 90-летию учебного заведения. В мероприятиях планируется участие первого заместителя министра ЧС России генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна, заместителя полпреда РФ в УрФО Александра Калиберды, заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова и других официальных лиц Уральского федерального округа, Свердловской области и города Екатеринбурга.

В 13:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44, вход с ул. Белинского) СРО «Справедливой России» проведет общественные экспертные слушания «Востребованность политических партий в новой реальности. Перспективы трансформации политической системы». В слушаниях примут участие эксперты, общественные деятели, политологи, социологи и политические менеджеры, представители СМИ.

В 14:00 в пресс-центре ДИВСа (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, блок Б) состоится заседание коллегии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, на котором будут подведены итоги работы в 2018 году и обозначены планы на 2019 год. Проведет заседание министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 14:30 в гостинице «Грин Парк отель» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24) региональное отделение ОНФ совместно с благотворительным фондом помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный» проведет круглый стол «Проблемы социальной адаптации и сопровождения семей, имеющих детей с паллиативными состояниями». Эксперты ОНФ вместе с представителями Министерства социальной политики Свердловской области, общественными и благотворительными организациями, родительским сообществом разработают механизмы и предложения по комплексному оказанию паллиативной помощи семьям, воспитывающим детей с паллиативными состояниями.

В 18:00 в Свердловской областной библиотеке им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15; холл 1 этажа) состоится официальное открытие «Библионочи». Участие в мероприятии примет министр культуры региона Светлана Учайкина. В программе Белинки примут участие артисты Екатеринбургского театра кукол. Запланированы лекции на театральную тематику, презентации музыкальных проектов и «Актерские посиделки: истории под гитару и без» с участием актеров Тамары Зиминой, Елены Ильиной, Андрея Кылосова.

С 18:00 до 22:30 в БЦ «Онегин-Плаза'' (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, 8 этаж, конференц-зал «Ассамблея») основатель и председатель правления антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» Елена Панфилова выступит с публичной лекцией. Что представляет собой российская коррупция в 2019? Во что она мутировала за последние годы? Борется ли отечественное государство с коррупцией или только прикидывается, и зачем ему это надо? Хотят ли россияне реальной борьбы с коррупцией или просто посадить особо выдающихся коррупционеров? Что такое гражданская антикоррупция и как она может изменить страну? На эти и другие вопросы ответит спикер.

Екатеринбург. Другие новости 18.04.19

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