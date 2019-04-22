22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.04.2019, понедельник

В 09:30 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, зал диссертационного совета, информационно-интеллектуальный центр научной библиотеки УрГПУ, второй этаж) состоится встреча министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова с заместителем председателя комитета образования Чунцина Китайсой Народной Республики Дэн Жуем. В 10:30 запланирована презентация потенциала Чунцина в сфере образования для представителей руководства вузов Свердловской области.

В 10:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится XVIII съезд участников областного движения «Родники», на котором будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками 72 участника-победителя областного конкурса – жители региона и организации Свердловской области представляли проекты использования, охраны и обустройства источников нецентрализованного водоснабжения. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды заксобрания области Сергей Никонов и исполняющий обязанности директора Дворца молодежи Вячеслав Московкин.

В 11:00 в Екатеринбурге с площади Советской Армии от мемориала «Черный тюльпан» стартует автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Пробег начнется с торжественного митинга у памятника «Черный тюльпан», где выступит оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии. В торжественной церемонии старта автопробега примут участие командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Попов, заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин, помощник командующего Уральским округом войск национальной гвардии по работе с ветеранами генерал-майор в отставке Владимир Гордеев. По ходу следования автоколонны запланировано посещение парка Победы (12:00-13:00, г. Березовский), в 13:30 колонна переместится в сквер Воинской славы в Верхней Пышме, в 16:30 колонна прибудет на площадь Победы в Сысерти. Далее эстафета проведения автопробега будет передана в Челябинск, затем в Тюмень, в Курган, в ХМАО и ЯНАО. Завершится автопробег в Свердловской области 27 апреля.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого российского конкурса и конференции «Философия в камне» в рамках Х юбилейной международной специализированной выставки «Уралэкспокамень-2019». Председатель экспертного совета архитекторов Свердловской региональной организации Союза архитекторов России Михаил Вяткин, член Союза архитекторов России, профессор МААМ, директор ООО «Алкута» Алексей Куковякин, главный художник Екатеринбурга, начальник отдела дизайна городской среды при городском департаменте архитектуры Дмитрий Фогель, генеральный директор ООО ГК «ГранитИнвет» Алексей Степанченко и советник постоянного представителя губернатора Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации Александр Уткин расскажут о значении проведения первого российского конкурса и конференции «Философия в камне» в Екатеринбурге, о целях и задачах мероприятия, дадут экспертную оценку состоянию каменной индустрии в России и Свердловской области, поделятся информацией об использовании натурального камня в современной городской архитектуре.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится торжественный прием, посвященный празднованию Дня местного самоуправления. Вице-губернатор Сергей Бидонько вручит награды главами муниципальных образований и работникам органов местного самоуправления.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная выявлению фальсификата молочной и мясной продукции в Свердловской области. Производители молока и мяса в Свердловской области подменяют ингредиенты, чтобы удешевить продукцию: как это влияет на качество продуктов питания? Почему эксперты обеспокоены текущим уровнем фальсификации на рынке региона? На эти и другие вопросы ответят: Ирина Топоркова, руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора; Евгения Косарева, начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В 12:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к международной акции «Бессмертный полк» в Свердловской области. Сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи Геннадий Иванов и руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Валерий Басай расскажут о ходе подготовки к акции в 2019 году, об особенностях проведения мероприятия, а также обозначат ожидания по количеству участников.

В 14:30 в загородном клубе «Белая лошадь» (с. Кадниково, ул. К. Маркса, 1) состоится открытие выездного мероприятия всероссийского конкурса творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие». В мероприятии планируется участие министра социальной политики региона Андрея Злоказова. С 22 по 25 апреля 50 воспитанников детских учреждений из семи городов Свердловской области пройдут мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому и сценическому мастерству, психологические тренинги. Финальные номера участники покажут на гала-концерте 22 мая.

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

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