23 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

23.04.2019, вторник

С 8:30 до 12:00 в Свердловской областной клинической больнице №1 пройдет донорская акция, приуроченная ко Дню памяти жертв геноцида армян, который отмечается 24 апреля. Ожидается, что кровь сдадут порядка 20 представителей армянской диаспоры. После массовой сдачи крови, с 09:00 до 10:00, на базе СОКБ №1 (ул. Волгоградская, 187, вход со стороны ул. Ясной), представители СМИ смогут пообщаться со сдавшими кровь представителями армянской диаспоры и взять комментарий у заведующей отделением переливания крови Наталии Гаренских.

В 09:00 в резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится заседание регионального инвестиционного совета под председательством и.о. губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Участники инвестсовета обсудят реализацию целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области в 2018 году, рассмотрят новый порядок установления санитарно-защитных зон проектируемых, реконструируемых и строящихся промышленных предприятий, ознакомятся с двумя проектами, рекомендованными для включение в перечень приоритетных. Также в рамках заседания состоится подписание «дорожной карты» по расширению использования оборудования и технологий предприятий Свердловской области, в том числе импортозамещающих, в энергетической отрасли Российской Федерации на период 2019-2023 годов. Подписи под документом поставят член правления – руководитель дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Дмитрий Филатов и и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В 09:00 в Березовском городском суде (ул. Загвозкина, 8) будет вынесен приговор по делу группы подростков, забивших насмерть инвалида.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В числе прочих депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города и о защите прав потребителей. В 12:20 до 13:20 пройдет информационный час, на котором пойдет речь о концепции размещения нестационарных объектов на территории города.

В 10:30 в спортивном комплексе «Курганово» состоится торжественная церемония открытия Всероссийского первенства по юношескому автомногоборью. Участие в мероприятии примут представители министерства просвещения РФ, ГУОБДД МВД России по Свердловской области, заместитель министра образования и молодежной политики региона Юрий Зеленов и известные спортсмены, в том числе – российский хоккеист, Олимпийский чемпион Павел Дацюк. В течение трех дней участникам соревнований предстоит пройти теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и оказания первой помощи, проявить мастерство в фигурном вождении автомобиля и посоревноваться на скорость замены колеса.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, посвященная реализации в регионе национального проекта «Образование».

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этажсостоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов акции «День без турникета» в Свердловской области. Автор проекта «Единая промышленная карта», член Общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова, руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий, генеральный директор АО «НПО автоматики», руководитель партийного проекта «Локомотивы роста» Андрей Мисюра, член совета регионов Российского союза туриндустрии, президент Уральского союза туриндустрии Наталья Ларионова расскажут об итогах «Дня без турникета», о количестве площадок и поделятся планами по реализации акции в будущем. Также журналистам презентуют новый проект программы «Единая промышленная карта» – «День тени», которая стартует в июле 2019 года, где каждый школьник сможет стать стажером любого специалиста, известного человека или должностного лица региона.

В 11:00 в госпитале для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) ветераны Великой Отечественной войны пройдут комплексный медицинский осмотр. Врачи госпиталя дадут заключение, сможет ли прошедший обследование ветеран войны или труженик тыла принять участие в праздничном параде Победы.

В 11:00 в Ново-Тихвинском монастыре (Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1) пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, по украшению творожных пасх и по оформлению пасхального стола. Гостям расскажут, что символизирует каждое пасхальное блюдо, обязательно ли освящать куличи и пасхи в храме, какое украшение пасхального стола считается традиционным и какое оригинальным.

В 12:00 на автодроме ДОСААФ (Верхняя Пышма, ул. Вторая Пролетарская, строение 1) состоятся учения сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда (мобильный ветеринарный отряд). По легенде учений, на птицефабрике обнаружены мертвые курицы с признаками птичьего гриппа. Мобильному ветеринарному отряду предстоит продемонстрировать навыки и в ходе учений оповестить все ветеринарные службы об установленном диагнозе, провести на месте заражения дезинфекционные работы, организовать санитарные посты на контрольно-пропускном пункте «птицефабрики» и приступить к дезинфекции территории и автотранспорта. Ветеринары также отберут биологические материалы у «больных» кур для отправки в лабораторию. По окончании действий начальник мобильного ветеринарного отряда доложит главному государственному ветеринарному инспектору Свердловской области, директору департамента ветеринарии Свердловской области Евгению Трушкину о завершении тренировки.

В 13:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур в парк Зеленая Роща, посвященный вопросам благоустройства территории (сбор у входа с улицы Саперов). В мероприятии примут участие: глава Екатеринбурга Александр Высокинский, глава администрации Ленинского района города Дмитрий Ноженко, представители организации, готовившие проект благоустройства парка. Для участия в пресс-туре приглашаются депутаты Госдумы, заксобрания, гордумы, активисты (в том числе Владимир Злоказов), жители домов, прилегающих к парку. Автобус в парк отправится от здания администрации Екатеринбурга в 12:45.

В 14:00 в Сухом Логу (район Сухоложский, улица Гоголя, 1) начнется монтаж крупногабаритных частей первого в России портового крана, созданного уральскими инженерами полностью из отечественных комплектующих. Комментарии на площадке дадут директор по производству предприятия»Уралкран» Сергей Каргер, директор Сухоложского кранового завода Сергей Кравчук. Комментарии заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина можно записать в 11:45 в Екатеринбурге (ул. Горького, 4а).

В 15:00 в резиденции полпреда РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) полномочный представитель президента Николай Цуканов проведет заседание Совета политических партий. В повестке два вопроса: о взаимодействии политических партий с органами государственной власти и местного самоуправления в целях обеспечения законности при проведении публичных мероприятий; об опыте и технологиях внутрипартийного отбора кандидатов для участия в выборах.

Екатеринбург. Другие новости 22.04.19

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