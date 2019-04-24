24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.04.2019, среда

В 05:15 в аэропорт Кольцово (рейс: JL-7177) из Японии прилетят свердловские спортсмены – победители чемпионата Японии по карате киокусинкай: тренер и ученик из Екатеринбурга Андрей Чирков и Дмитрий Савичев.

В 09:00 на площадке УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) откроется Международная конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch Ural. Основными темами форума станут опыт государственной аккредитации образовательных программ с включением онлайн-курсов, экспертиза качества онлайн-обучения, адаптивные и игровые технологии, проектное обучение, инклюзивное образование и другие актуальные вопросы цифровой трансформации вузов. В конференции примут участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты и практики в области внедрения новых образовательных технологий. Завершится мероприятие 26 апреля.

В 09:45 в Екатеринбурге (ул. Готвальда, 19а) пройдут открытые городские соревнования по баскетболу по программе Специальной олимпиады (для людей с нарушением интеллекта). Участниками соревнований станут команды из Екатеринбурга, Березовского, Нижнего Тагила и Сысерти. Завершится турнир 25 апреля.

В 10:00 в манеже Главного управления МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Таганская, 58, сбор в 09:50) в рамках Всероссийского учебно-методического сбора МЧС России с представителями противопожарной службы со всех субъектов РФ пройдет пресс-тур на учебные точки, где специалисты МЧС поделятся практическим опытом по применению тактического вентилирования при тушении пожаров (технология только начинает внедряться в России) и проведут аварийную разведку и спасение пожарных при аварийных ситуациях в ходе тушения огня.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) состоится рассмотрение административного иска 20 екатеринбуржцев, которые просят признать недействующими со дня внесения изменений Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (утверждены решением Екатеринбургской городской думы от 19 июня 2018 года № 22/83 с изменениями, внесенными решением Екатеринбургской городской думы № 23/10 от 12.02.2019 № 23/10) в части установления зоны специального назначения ЦС-5 в границах территории улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади – улицы Антона Валека на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0301901:245 (фрагмент № 21 карты градостроительного зонирования территории муниципального образования «город Екатеринбург»). Иск связан с земельным участком у театра драмы, который на данный момент выделен под религиозные нужды и сдан в аренду. Административным ответчиком выступает Екатеринбургская городская дума. В качестве заинтересованного лица к делу привлечена администрация Екатеринбурга. Судья: Чиркова Татьяна Нуржановна.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе иммунизации. Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина и главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Свердловской области Елена Долгих расскажут о роли иммунизации и вакцинопрофилактики, о вакцинации новорожденных в родильных домах, о целях кампании 2019 года, а также обсудят ход реализации глобального плана действий в отношении вакцин (ГПДВ) и уровень помощи всем слоям населения.

В 12:30 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в Свердловской области, которая пройдет 26 апреля. О подготовке к проведению акции и тестовых заданиях расскажут координатор проекта в Свердловской области Максим Кырчиков, один из разработчиков регионального компонента вопросов, старший научный сотрудник сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Никита Мельников.

В 13:00 на железнодорожный вокзал Екатеринбург-пассажирский (первая платформа) прибывает поезд с блогерами и представителями туристической сферы Японии, принимающими участие в инфотуре по Транссибирской магистрали. Поездка организована по линии Федерального агентства по туризму с целью продвижения за рубежом национального туристского потенциала и возможностей российских регионов. Состав следует из Владивостока в Москву по Транссибирской магистрали с остановками в крупных городах.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению туристического форума «Большой Урал- 2019». Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов обсудят новинки форума, стратегию развития туризма Свердловской области – 2035, обозначат приоритетные проекты региона в рамках реализации этой стратегии, расскажут о стране-партнере форума, ответят на вопросы журналистов.

В 14:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Пасхи в 2019 году. Старший священник храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии Алексей Соловьев, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова и представитель Православной службы милосердия Елена Русакова расскажут об истории праздника, о значении Пасхи для православных христиан, поделятся информацией об обычаях празднования Светлого Христова Воскресения, о запланированных богослужениях в уральских храмах, о прибытии Благодатного огня, обозначат маршрут пасхального крестного хода, объявят программу городского праздника в день Светлого Христова Воскресения.

В 15:00 в главном корпусе УрГПУ (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, ауд. 316) состоится круглый стол, посвященный реализации проекта «Книга Всенародной Памяти. Мемориальные издания для современных и будущих поколений». Его участниками станут ученые, политологи, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, эксперты в области сохранения культурного наследия и исторической памяти.

В 17:00 в музее архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а) откроется выставка сысертского фарфора. В церемонии открытия участвует заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. На выставке будут представлены несколько тематических направлений: по мотивам сказов Павла Бажова, царская и православная тематика «Русская голгофа», сувенирные изделия, посвященные знаковым событиям, а также экспозиция, рассказывающая об истоках традиций сысертской керамики.

Екатеринбург. Другие новости 23.04.19

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