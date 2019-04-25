25 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.04.2019, четверг

В 09:00 в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а, 2 этаж, конференц-зал № 1) представителям бизнес-сообщества расскажут об успешном опыте организации раздельного сбора мусора на предприятиях Екатеринбурга. В мероприятии примут участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов и директор регионального оператора по обращению с ТКО в Восточном кластере ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.

В 09:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин 1, библиотека) состоится пресс-завтрак, посвященный старту конкурса «Лучший экспортер Свердловской области – 2019». Министерство инвестиций и развития Свердловской области, областной фонд поддержки предпринимательства организуют проект по поддержке компаний, ориентированных на экспорт. В мероприятии примут участие заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, предприниматель Евгений Максимов, чья компания была признана лучшим экспортером Свердловской области в 2017 году ставший победителем в номинации «Прорыв года» в 2017 году («Лучший экспортер Свердловской области – 2017»).

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание правительства Свердловской области, на котором речь пойдет о создании условий, обеспечивающих возможность уральцам систематически заниматься физической культурой и спортом. Также в повестке вопрос об установлении предельного тарифа на проезд в метрополитене. Проведет заседание и.о. губернатора региона Алексей Орлов. С основным докладом выступит министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Содоклады представят глава Екатеринбурга Александр Высокинский и глава городского округа Богданович Павел Мартьянов.

В 10:00 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) начнутся презентации проектов и познавательная программа VI Молодежного космического форума «Семихатовские чтения», свердловские школьники презентуют свои разработки в области космоса, медицины, радиоэлектроники, а также инновационные проекты для создания доступной городской среды. В 12:00 состоится финал форума. В 14:00 начнется церемония закрытия форума, где объявят финалистов и победителей. Главной наградой станет поездка на космодром, во время которой школьники увидят пуск ракеты.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Студенческая, 1, литер М) министерство АПК и продовольствия Свердловской области проведет первый областной профессиональный конкурс среди портных «Золотая нить – 2019».

В 11:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится торжественное открытие VII Международного туристского форума «Большой Урал». Затем начнется пленарное заседание «Сотрудничество как фактор взаимовыгодного развития туризма в регионах». Участвуют: и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев, вице-президент российского союза туриндустрии Ольга Санаева. В 11:50 состоится подписание меморандума о сотрудничестве в рамках межрегионального проекта «Великий Уральский путь», направленного на развитие экологического туризма на территории Уральских гор. Подписи поставят представители Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, республик Коми, Башкортостан, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Также будут подписаны соглашения с тремя первыми резидентами туристско-рекреационного комплекса «Гора Белая». Центр развития туризма региона и Уральский педагогический университет подпишут соглашение, направленное на продвижение образовательного туризма на территории Свердловской области. В 12:00 состоится пресс-подход с участием Алексея Орлова. Страной-партнером форума выступит Узбекистан.

В 11:00 в технопарке высоких технологий (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, начало регистрации в 10:00) стартует конференция RuCTF по информационной безопасности. С докладами выступят представители Digital Security, Mail.ru и c00kies, о социальной инженерии расскажет пранкер Лексуса, о железных уязвимостях – Егор Xarlan Литвинов и Hardware Village, об упрощении работы с Hex Rays – Groke, OSINT в расследовании киберинцидентов – soxoj; с нетехническими докладами выступят Дмитрий Скляров из Positive Technologies и Сергей Краснов из УЦСБ; пройдут Lockpick-секция и квесты в HackZone и традиционные баттлы и дискуссия о будущем CTF в России. Соревнования RuCTF пройдут 28 апреля в Ельцин-центре.

В 11:00 в отеле Angelo (регистрация на заседание в 10:30, ул. Бахчиванджи, 55) начнется открытое выездное заседание комитета по энергетике свердловского отделения Союза промышленников и предпринимателей . Тема заседания «Инновационные, экономически целесообразные решения отечественных производителей оборудования в вопросах электроснабжения объектов энергетики и промышленности Уральского округа». В мероприятии примут участие: заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; министр энергетики Пермского края, главные энергетики ведущих производственных предприятий РФ, а также топ-менеджмент компании PitON.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с картелями и антиконкурентными соглашениями в Свердловской области. ФАС по всей стране усиливает работу по выявлению картелей: какую нагрузку возьмет на себя специально созданный отдел в Екатеринбурге? Какие дела уже завершены в Свердловской области в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Волков, заместитель руководителя Свердловского УФАС России; Екатерина Ермакова, начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России; Ольга Смирнова, начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с долгами по штрафам ГИБДД и налоговым выплатам в Свердловской области. Начальник отдела по организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области Кристина Кашина, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области Артем Балюра и заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов представят данные по задолженностям свердловчан по штрафам ГИБДД и налоговым выплатам, расскажут о работе ведомств по взысканию задолженностей, о мерах, которые принимают судебные приставы, поделятся информацией о штрафных санкциях для неплательщиков, в преддверии майских праздников напомнят должникам об ограничении выезда за рубеж.

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, зал заседаний) пройдут общественные слушания «Контроль за реализацией инвестиционных проектов в области освоения лесов и исполнением договоров аренды лесных участков». В мероприятии примут участие представители областных минпромнауки и минприроды, прокуратуры, ГУ МЧС по Свердловской области.

В 12:00 пройдет чин освящения крестов восстанавливаемого собора в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 65), который совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. После освящения кресты будут установлены на главный купол храма и главку колокольни со шпилем. Монтажные работы по подъему главного купола Успенского Собора и главки колокольни со шпилем будут проходить в течение всего дня.

В 14:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) пройдет пресс-тур, посвященный открытию выставки «Сокровища России», на которой будет представлена реплика легендарной короны Российской империи и другие произведения ювелирного искусства. Выставка будет работать с 26 по 28 апреля.

В 14:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится открытие фотовыставки, приуроченной к Году Бажова в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор РИЦ ТАСС-Урал Мария Картуз, автор книги о жизни Бажова «Дорога к сказам» Владимир Ушаков, председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, директор по коммуникациям группы «Синара» Наталья Левицкая и правнук писателя Алексей Бажов представят журналистам архивные снимки, иллюстрации к сказам, образы, воплощенные в металле и камне.

В 15:00 в резиденции полпреда президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов проведет заседание Совета по противодействию коррупции. В мероприятии примут участие руководители силовых структур округа, губернаторы регионов УрФО (по видеосвязи).

В 15:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится презентация уникального выставочного проекта, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, «Сражений много – Победа одна». Материалы архивных учреждений и музеев региона будут презентованы в мультимедийном формате. Основная экспозиция, посвященная жизни Среднего Урала в годы войны, будет представлена на большом панорамном экране и пяти индивидуальных мультимедийных носителях. Цифровая часть выставки будет подкреплена артефактами военной эпохи, личными вещами и документами: посетители парка смогут увидеть копии страниц с фрагментами записей секретаря в журнале регистрации лиц, принятых Иосифом Сталиным в рабочем кабинете в Кремле 22-23 июня 1941 года, документы об эвакуации предприятий на Средний Урал, документы по выпуску военной продукции, сведения о норме продуктов, которые получали ежедневно уральцы по карточкам, критерии для отбора на фронт женщин и так далее. Впервые будут обнародованы документы из архива Управления ФСБ России по Свердловской области. Государственный архив административных органов Свердловской области впервые представит фрагменты из дневника первоуральца Александра Пряхина, описавшего свои фронтовые переживания и мысли в первые шесть месяцев войны.

В 15:00 в Свердловской области стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ежедневно до 9 мая волонтеры Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в центре Екатеринбурга будут раздавать георгиевские ленты и рассказывать о правильном ношении ленты и истории ее происхождения. Акция пройдет в образовательных организациях и муниципальных образованиях Свердловской области. Список мест проведения акции в Екатеринбурге: ул. Мира, 19; Октябрьская площадь, 2; площадь Труда; набережная Рабочей Молодежи; площадка перед памятником Бажову; площадь Труда у памятника Татищеву и де Геннину; мост через реку Исеть по четной стороне пр. Ленина; Исторический сквер; площадка перед администрацией города; пешеходная часть ул. Вайнера; Харитоновский парк; площадь 1905 года.

В 15:00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится торжественный прием ветеранов войны, труда и спорта. Собравшихся с наступающим Днем Победы поздравит заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

В 15:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москвы – Санкт-Петербург – Новосибирск, приуроченная к 370-летию пожарной охраны. В Москве о состоянии современной пожарной охраны и перспективах ее развития расскажет первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Из Санкт-Петербурга на связь выйдет начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. Из Екатеринбурга на связь выйдет начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. Из Новосибирска на связь выйдет начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В 15:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького 21/23, подъезд №2) состоится официальная церемония закрытия восьмого сезона отборочного этапа Всероссийских соревнований по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 18+ лига надежды». В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. Перед началом официальной части мероприятия хоккеистов любительской лиги ждет автограф-сессия с защитником «Автомобилиста» Никитой Трямкиным, выступление группы поддержки хоккейного клуба «Автомобилист» Ice Drivers Avto и рок-группы Андрея Бегунова «Джин».

С 17:00 до 18:30 в администрации Кировского района Екатеринбурга (ул. Первомайская, 75, актовый зал, начало регистрация в 16) пройдет общественное обсуждение перспектив благоустройства территории Шарташского лесопарка.

В 17:30 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится торжественная церемония открытия XVII Международного юношеского фестиваля музыкального творчества «Земля – наш общий дом». Тематика церемонии открытия – «Театральные чудеса в Год театра». Кроме того, гости и участники фестиваля увидят спектакль «Алые паруса». Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Перед началом церемонии открытия запланирован пресс-брифинг.

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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