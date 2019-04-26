26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.04.2019, пятница

В 09:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 74-й годовщины Великой Победы.

В 10:00 в минздраве Свердловской области (Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б) состоится заседание круглого стола по инвестиционному развитию здравоохранения Свердловской области с участием министра Андрея Цветкова. Подход к прессе запланирован на 09:45. В работе круглого стола примут участие полномочный представитель China Meheco Corporation Сяо Чучжоу, советник генерального директора по проектам в области здравоохранения «РСГ-Академическое» Владимир Климин, вице-президент Венгеро-Российского Комитета Торгово-Промышленной Палаты Венгрии, генеральный директор ООО «Polus» Ласло Хорват, руководитель проектов ООО «Световые технологии ЭСКО» Егор Гурин и другие.

В 10:00 в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства (Екатеринбург, ул. Малышева, 117) участники программ обучения по стандартам Worldskills для граждан предпенсионного возраста сдадут демонстрационный экзамен. Итоговую аттестацию пройдут специалисты по визуальному мерчендайзингу и электромонтажу. Первых зрелых студентов на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации направили работодатели.

С 10:00 до 13:00 в Верхней Пышме в Техническом университете УГМК (прю Успенский, 3, конференц-зал) состоится бесплатный семинар «Развитие профессионального потенциала лиц предпенсионного возраста: новые возможности и механизмы государственного финансирования». Спикеры семинара: Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости Свердловской области; Алексей Андрюков, начальник юридического отдела департамента; Василий Агафонов, заместитель начальника отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации департамента; Елена Шлапак, консультант отдела страхования профессиональных рисков Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

В 10:00 в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК (ул. Орджоникидзе, 15) состоится торжественное открытие Игр победителей – международных спортивных состязаний для детей, переживших онкологические заболевания. На церемонию прибудут 100 детей в возрасте 7-16 лет из разных городов региона. В программе состязаний бег на 60 метров, пулевая стрельба, плавание, шахматы и настольный теннис. В 17:00 пройдет церемония награждения и торжественное закрытие соревнований.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А) состоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Панову, Ялунину, Быкову – экс-сотрудникам полиции, осужденным за превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В 10:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится церемония открытия выставки «Калибр 20.19: охота, рыбалка и активный образ жизни». С приветственным словом к участникам выставки обратятся депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин, директор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов и другие. В деловой программе выставки – обсуждение вопросов борьбы с браконьерством, развития охотничьего и рыболовного туризма на Урале, проблемных вопросов природоохранного и охотничьего законодательства. Интерактивная программа предусматривает проведение мастер-классов по ловле рыбы, современному тюнингу оружия, дегустацию деликатесов из дичи, стрельбу из лука в тире, а также тест-драйвы внедорожной авто- и мототехники. 27 апреля в рамках выставки на площадке у МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдут соревнования по городскому триалу на внедорожниках, квадроциклах и мотоциклах, в которых примет участие гонщик Сергей Карякин. Автобус для журналистов отправится в 09:30 от «Мытного двора» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8д).

В 11:00 в резиденции полпреда РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов в ходе торжественной церемонии вручит государственные награды жителям Уральского федерального округа.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке региона к пожароопасному периоду и методам профилактики. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Пинчугов, начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Игорь Роговский и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о профилактических противопожарных мероприятиях, о подготовке кадров, участвующих в тушении пожаров, поделятся методами мониторинга, а также сообщат о работе по защите населенных пунктов, в том числе садоводческих товариществ, от угрозы лесных пожаров и готовности пунктов временного размещения, дадут прогноз погоды на ближайшие дни. По окончании пресс-конференции Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приглашает журналистов посетить региональный диспетчерский центр Уральской базы авиационной охраны лесов. Затем сотрудники МЧС вместе с журналистами совершат рейд по садовым товариществам вблизи Екатеринбурга. Отъезд журналистов от здания пресс-центра «ТАСС-Урал» запланирован на 11:45.

В 11:00 в Екатеринбурге в парке им. XXII Партсъезда пройдет мероприятие, посвященное памяти граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В нем примут участие более 600 человек. В рамках мероприятия состоится торжественно-траурный митинг, а также церемония возложения цветов к Памятному знаку «Жертвам радиационных катастроф Свердловской области». Организаторами мероприятия выступают правительство Свердловской области, министерство социальной политики Свердловской области, Свердловская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России.

В 11:00 в Екатеринбургском зоопарке начнется экскурсия по служебным помещениям. Журналистам покажут, где отдыхают и размножаются змеи, как выглядит беременный хамелеон, как растут малыши полосатых василисков и многое другое. В программе – посещение служебных помещений для слона, служебных помещений комплекса вольер для белых медведей, участие в их кормлении.

В 11:00 в здании областного Военного комиссариата (Екатеринбург, пр. Ленина 6б) состоится церемония передачи представителем МИД РФ в Екатеринбурге Александром Харловым военному комиссару Игорю Лямину медали «За боевые заслуги», принадлежащей уроженцу Свердловской области Виктору Низовкину, погибшему в боях за освобождение острова Сааремаа 22 октября 1944 года.

В 11:00 в киноконцертном театре «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) в рамках Всероссийского первенства по юношескому многоборью пройдет круглый стол, на котором эксперты обсудят актуальные вопросы профилактики ДТП с участием несовершеннолетних и развитию сети юношеских автошкол в регионах. В дискуссии примут участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин, старший инспектор отдела пропаганды БДД и профилактики ДДТТ ГУОБДД МВД России Наталья Диденко, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Алексей Кисляков, руководители подразделений пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской, Кемеровской, Липецкой, Белгородской областей, представители общественных объединений и тренеры команд. Участники обсудят актуальные вопросы развития культуры безопасного движения на дорогах среди молодежи и представят предложения по формированию общественного обсуждения в этой сфере.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная премьере детского фильма «Земная сторона Луны». Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор студии «Мастер» Александр Лекер, главный режиссер фильма Андрей Ким, сценарист фильма Максим Ермаков, помощник режиссера фильма Татьяна Запольская расскажут о съемочном процессе, об основном авторском замысле и ожиданиях от показа, также гости ответят на вопросы журналистов.

В 13:00 по екатеринбургскому времени начнется трансляция с пресс-конференции в ТАСС (Москва) по случаю объявления основного состава художников V Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Спикеры поделятся информацией о теме «Бессмертие», международном сотрудничестве и основной программе мероприятий. Также будут объявлены участники программы арт-резиденций и основные события интеллектуальной платформы проекта. В пресс-конференции примут участие: Алла Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации; Софья Грачева, генеральный директор ГМВЦ «РОСИЗО»; Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, директор по региональному развитию ГМВЦ «РОСИЗО»; Шаоюй Вэн, куратор Основного проекта V Уральской индустриальной биеннале, куратор в музее Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк; Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации «Ростех»; Кристина Горланова, куратор программы арт-резиденций V Уральской индустриальной биеннале.

В 14:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится церемония закрытия и награждения победителей Всероссийского первенства по юношескому автомногоборью. Планируется, что участие в мероприятии примут и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра «Движение безопасности» Наталья Агре, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции Николай Шеюхин.

В 14:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная кинофестивалю Ельцин Центра «Конец сезона», который пройдет с 28 апреля по 4 мая в Ельцин-центре. Киновед, руководитель кино-клуба Ельцин-центра Вячеслав Шмыров, заслуженная артистка России Анна Терехова, руководитель кино-концертного отдела Ельцин-центра Илья Смирнов расскажут о программе фестиваля, почетных гостях, арт-событиях кинопрокатного года, а также о ярких кинопремьерах на ближайшие даты, поделятся впечатлениями о результатах только что состоявшихся кинопремий «Белый слон», «Золотой орел», «Ника» и других.

В 15:00 в театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится X Студенческий фестиваль искусств «Art-Start. Россия молодая».

В 21:30 в Екатеринбурге на площади 1905 года начнется первая репетиция парада Победы с проходом пеших колонн и техники.

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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