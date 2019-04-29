29 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.04.2019, понедельник

В 10:00 в парке на территории Областной клинической больницы №2 (набережная Рабочей Молодежи, 3) волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа проведет субботник.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция начальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина. Новые льготы для налогоплательщиков вступили в силу в апреле: что изменилось для многодетных семей и автомобилистов? Повлияют ли изменения на суммы налога, исчисленные в 2018 году? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге VII Благотворительного фестиваля «Дни Белого цветка», который пройдет с 29 апреля по 20 мая. Главная идея проекта – возрождение исторической памяти о царской семье и традициях благотворительности, которые они поддерживали. Руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, председатель Свердловской региональной общественной организации «Православная служба милосердия», протоиерей Евгений Попиченко, представитель ПСМ, координатор фестиваля «Дни Белого цветка» в Екатеринбурге Елена Русакова, руководитель отдела милосердия ПСМ Татьяна Ананьина и директор Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Печеник расскажут об истории императорского праздника «Белый цветок», о мероприятиях фестиваля и традиции изготовления символа милосердия и чистоты – белого цветка, об учреждениях, в которые будут направлены все собранные средства.

В 11:00 в Нижнем Тагиле специализированное предприятие по сбору и переработке шин и автопокрышек ООО «ЦГС» (ул. Пархоменко, 38) проведет пресс-тур «Сдай покрышки – сохрани природу!». В ходе акции можно будет проследить весь путь старой автопокрышки от точки сбора до места переработки и превращения ее во вторсырье (резиновую крошку), а затем в качественное покрытие для спортивных и детских площадок. Участники направятся на точку сбора шин и автопокрышек (шиномонтажная мастерская), затем на производство по переработке (Нижний Тагил, Северное шоссе, 12).

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской акции «Диктант Победы». Организаторы расскажут о подробностях акции. С журналистами встретятся: секретарь СРО ВПП «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета акции «Диктант Победы» Виктор Шептий, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов, заместитель директора музея военной техники УГМК, заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Кирилл Якимов, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Семеновых, заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

В 12:45 в Екатеринбурге начнется празднование Международного дня танца. В городе пройдут следующие мероприятия:

12:45-13:15, площадка около арт-объекта «Терка» (ул. Малышева, 44) – детский черлидинг;

17:30-18:15, площадка у галереи «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) – классический балет;

18:30-19:00, площадка на ступенях и в арке центрального входа в администрацию города (пр. Ленина, 24а) – современная хореография (танцевальная компания «Окоём»);

19:00-19:30, площадка около родонитовой глыбы в Историческом сквере – танцевальный баттл: народный танец против уличного хип-хопа (студия танца DaBoom);

19:30-20:00, площадка перед памятником В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину на площади Труда – танцевальный баттл: черлидинг против йоги;

20:00-21:30, площадка у фонтана «Каменный цветок» на площади Труда – выступление студентов факультета современного танца Гуманитарного университета;

20:00-23:00, площадка около Главпочтамта (пр. Ленина, 39) – тематическая видеопроекция на фасаде здания;

20:00-23:00, площадка около кинотеатра «Колизей» (пр. Ленина, 43) – тематическая видеопроекция на фасаде здания.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный перспективам развития экологического туризма в Свердловской области, в том числе в рамках реализации национального проекта «Экология». Начальник отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева, председатель региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма» Свердловской области Андрей Яговкин, заместитель директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» Надежда Шестакова, председатель туристического клуба «Вершина» УрГПУ Виктория Ергунова, главный редактор журнала «Уральский следопыт» Максим Фирсов, директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Природный парк «Оленьи ручьи» Николай Калинкин, директор особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места» Антон Кушвинский и начальник отдела по созданию и развитию продуктов туристического кластера «Гора Белая» Мария Ширыкалова расскажут о способах развития внутреннего туризма на территории Свердловской области, о самых популярных и интересных маршрутах для экотуризма, а также о правовом регулировании особо охраняемых природных территорий.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 400) пройдут публичные слушания по проектам решений думы о внесении изменений в устав города.

15.00 на площадке технопарка «Университетский» (Конструкторов,5) состоится совещание, посвященное перспективным направлениям сотрудничества промышленного комплекса Свердловской области и ОАО «МРСК Урала»

Участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» Антон Дьячков, представители порядка 40 промышленных предприятий региона.

Участники встречи обсудят особенности закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала», ознакомятся с уже имеющимся опытом использования оборудования и технологий предприятий Свердловской области, в том числе импортозамещающих, в энергетической отрасли Российской Федерации, а также в индивидуальном порядке обсудят технические вопросы

В 16:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина,35) состоится пресс-подход по итогам рабочей встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в РФ Мехмета Самсара. Предполагается, что основными темами для обсуждения на встрече станут участие Турции в качестве страны-партнера выставки «Иннопром» в 2019 году и расширение сотрудничества между регионом и государством в области промышленности, здравоохранения, образования, туризма.

В 17:00 у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» (ул. Володарского, 3) состоится митинг, организованный КПРФ, против повышения платы за проезд в метро.

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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