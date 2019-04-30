30 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.04.2019, вторник

В 07:00 от станции Шарташ к Храму-на-Крови отправится крестный ход, посвященный 101-й годовщине прибытия членов царской семьи в Екатеринбург, организованный Екатеринбургской епархией.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» в период весна-лето 2019. Начальник поста Дмитрий Шишкин расскажет о режиме работы в весенне-летний период, огласит инструкцию по прохождению таможенного поста для будущих пассажиров, расскажет об алгоритме действий при потере багажа, напомнит правила перемещения валют и заполнения пассажирской таможенной декларации, разъяснит порядок действий при вывозе домашних животных за рубеж.

В 12:00 в Екатеринбурге от театра драмы (пл. Октябрьская) стартует праздничное шествие сотрудников МЧС, курсантов Уральского института ГПС МЧС России, пожарных добровольцев, студентов вузов и колледжей, посвященное празднованию Дня пожарной охраны России. Колонна пройдет по улицам 8 Марта, Ленина, Горького. Завершится шествие на площадке у ККТ «Космос». С 12:00 до 14:00 на площадке у ККТ «Космос» для горожан состоится праздник. Здесь будет развернута выставка современной пожарно-спасательной техники, а также ретроавтомобилей. Для детей и взрослых будут организованы конкурсы и показательные выступления огнеборцев по ликвидации последствий ДТП. Все участники праздника смогут попробовать каши из полевой кухни. Запланировано выступление коллективов культурного центра Уральского института ГПС МЧС России. В 14:00 в ККТ «Космос» состоится торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной охраны России. В нем примут участие более тысячи сотрудников и ветеранов пожарной охраны Свердловской области. В программе поздравления, вручение наград МЧС России, праздничный концерт.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона. Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко и декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин расскажут о безопасности на садовых участках и мерах предосторожности при обращении с удобрениями, прогнозах погодных условий и урожайности, а также дадут советы по приобретению семян и саженцев.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению историко-культурного казачьего молодежного фестиваля «Рубежи веков» в Екатеринбурге. Руководитель екатеринбургского разъезда (отделения) общественного молодежного движения «Казачий дозор» Владимир Козырев, председатель правления общественного молодежного объединения «Русское будущее» Александр Мамонов, заместитель по культуре войскового атамана В.И. Романова, заместитель атамана городского казачьего общества Верхней Пышмы Светлана Воропаева, руководитель центра «Мужского воспитания», руководитель блока фестиваля «Инклюзия» Вячеслав Истошин, организатор ярмарки, казачьих и национальных подворий фестиваля Светлана Сдвижкова расскажут о подготовке фестиваля, о целях и задачах мероприятия, представят программы, в том числе инклюзивные.

В 13:30 в Екатеринбурге (ул. Вишневая, 22б) пройдет молебен в честь 101-й годовщины передачи представителям Уралсовета царской семьи. По окончании молебна начнется крестный ход, который завершится у исторических контуров расстрельной комнаты Ипатьевского особняка (на тротуаре у Храма-на-Крови). В крестном ходе и богослужениях примет участие духовенство Российской православной автономной церкви.

В 16:00 в театре «Вариант» (Первоуральск, ул. Театральная, 1) состоится открытие XIV Межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Сторона, моя сторонушка». Фестиваль соберет участников из Оренбурга, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Сухого Лога, Кировграда. Планируется, что гала-концерт фестиваля посетят первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

В 18:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится торжественная церемония закрытия XVII Международного юношеского фестиваля музыкального творчества «Земля – наш общий дом». Планируется, что участников фестиваля с завершением конкурса поздравит заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. В театрализованном гала-концерте примут участие артисты из 13 стран мира – танцевальные коллективы из Азербайджана, Беларуси, Египта, Казахстана, России и Узбекистана, хоры из Чехии, Туниса и России, инструменталисты из Индии, Китая, Монголии, России, Таджикистана.

Екатеринбург. Другие новости 29.04.19

В уставе Екатеринбурга пропишут должность руководителя аппарата мэрии. / Чичерина раскритиковала Макаревича за его реакцию на раздачу жителям ДНР российского гражданства. / Екатеринбургу снова угрожает корь. Новый случай привезли из Киргизии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»