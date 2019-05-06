6 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

06.05.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту вело-мото-сезона. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, президент мотоклуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин, председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов, председатель Свердловского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Максим Едрышов, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков расскажут о старте сезона, обсудят основы взаимодействия ведомств и организаций, нормы безопасного поведения на дороге, озвучат статистику аварийности и дадут памятку по правилам дорожного движения для пешеходов и водителей ТС.

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

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