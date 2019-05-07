7 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

07.05.2019, вторник

В 09:00 в честь Дня радио студенты радиофака УрФУ помоют памятник Александру Попову возле здания Главпочтамта.

В 10:00 у мемориала на Михайловском кладбище будет проходить митинг памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска.в 12:00 в Екатеринбурге на площади Обороны у памятника «Седой Урал» пройдет митинг, посвященный Дню победы. Участвует глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднику работников всех отраслей связи, а также новейшим разработкам и достижениям воспитанников Молодежного проектного центра радиоэлектронных систем УрФУ. Участвуют: директор Молодежного проектного центра радиоэлектронных систем УрФУ Алексей Рожков, член Союза радиолюбителей России с официальным позывным, преподаватель Молодёжного проектного центра Михаил Самарин и победители регионального технического конкурса «Я-радиоинженер!" Илья Быльцев и Иван Решанов расскажут об образовательных траекториях по радиотехнике и радиолюбительству, поделятся информацией о текущих конкурсах и хакатонах, о подготовке к летней радиоэкспедиции, озвучат программу мероприятий, приуроченных ко Дню радио. На пресс-конференции будет представлен законченный радиоприемник, с которым Илья Быльцев и Иван Решанов одержали победу в региональном техническом конкурсе.

С 12:00 в Екатеринбурге в Историческом сквере (рядом с Музеем архитектуры и дизайна) активисты Народного фронта и студенты Свердловского медицинского колледжа запустят историческую реконструкцию деятельности эвакогоспиталя времён Великой Отечественной войны в рамках Акции ОНФ «История эвакогоспиталей».

В 12:00 в Екатеринбурге в Харитоновском саду (ул. К. Либкнехта, д. 44) состоится субботник в рамках «Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры». Место сбора участников – у ворот Харитоновского сада возле Храма Вознесения Господня.

В 12:00 в Екатеринбурге в управлении ФСИН по Свердловской области (ул. Репина, 4а) будут чествовать ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. Начнется мероприятие на улице, где ветеранов угостят солдатской кашей, которую приготовят тут же – в полевой кухне. Будет играть гармонист и выступит духовой оркестр ГУФСИН. В стилизованной обстановке ветеранам сделают памятные фото. В 13:00 пройдет концерт.

В 12:00 в Екатеринбургском суворовском военном училище (ул. Первомайская, 88) состоится торжественная встреча ветеранов с суворовцами, кадетами и юнармейцами, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники: ветераны Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти Свердловской области, Центрального военного округа, ветеранских общественных организаций, курсанты и офицерский состав суворовского военного училища, кадеты, члены военно-патриотического движения «Юнармия». Общее количество участников – более 600 человек.

В 13:00 на Широкореченском кладбище пройдет митинг у памятника Неизвестному солдату под названием «Память хранят живые».

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная VI Всероссийскому фестивалю-конкурсу «Возьмемся за руки, друзья…" по творчеству Булата Окуджавы. Участвуют: первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, директор Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Наталья Якимова, генеральный директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Сергей Борисов и начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина расскажут о подготовке и проведении фестиваля-конкурса, о его целях и задачах, огласят программу мероприятия, поделятся информацией об участниках.

В 14:00 на площадке у памятника воинам-спортсменам Урала – участникам ВОВ (ул. Большакова, 90) состоится митинг памяти воинов-спортсменов Урала – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 15:00 в Екатеринбурге на нескольких площадках (УрФУ – пр. Ленина, 51; РГППУ – пр. Машиностроителей, 2; УрГПУ – пр. Космонавтов, 26; УрГЭУ – ул. 8 Марта, 62; Исторический парк «Россия – моя история», ул. Народной Воли, 49; Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия», ул. Розы Люксембург, 7) пройдет Всероссийская акция «Диктант Победы», приуроченная к 74-й годовщине Великой Победы. Перед началом акции к участникам обратятся ветераны Великой Отечественной войны.

В 20:30 от памятника Кирову стартует шествие студентов радиофака УрФу в честь Дня Радио Колонна студентов в количестве тысячи человек будет двигаться по пешеходной части нечетной стороны проспекта Ленина.

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

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