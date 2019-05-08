8 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

08.05.2019, среда

В 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе будет совершена Божественная литургия с участием военнослужащих, которые примут участие в параде Победы 9 мая. В 11:30 у правого входа в храм запланирован пресс-подход.

В 09:30 в Екатеринбурге Областная станция переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) проведет акцию, посвященную предстоящему Дню Победы. Доноров, сдавших в этот день кровь, ждет угощение от военных поваров. В праздничном меню – гречневая каша с мясом, хлеб и горячий чай.

В 14:00 в Екатеринбурге в Музее наивного искусства пройдет пресс-показ выставки «Всегда Ваш, Пушкин». Выставочный проект, приуроченный к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, объединяет наивную пушкиниану Оренбургского областного музея изобразительных искусств и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. На выставке будет представлено более 40 живописных, графических и текстильных произведений, выполненных наивными художниками Урала и Оренбуржья.

В 15:00 в Екатеринбурге в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) пройдет торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участвует губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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