13 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

13.05.2019, понедельник

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) пройдет брифинг, посвященный вопросам стоимости проезда в метрополитене, а также изменениям в тарифах Е-карты. Спикеры: председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Ощепков; генеральный директор компании «И-Сеть» Павел Ведерников.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится открытие фотовыставки «Дорога к сказам». Мероприятие пройдет в рамках объявленного в Свердловской области Года П.П. Бажова. Планируется, что участие в церемонии открытия выставки примет первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, председатель совета фонда «Бажов» Сергей Полыганов, руководитель Народного музея деревни Раскуиха, автор книги «Дорога к сказам» Владимир Ушаков. Основу экспозиции составляют фотодокументы, опубликованные в книге «Дорога к сказам. История П.П. Бажова», охватывающей весь период жизни и творчества писателя.

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