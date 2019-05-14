14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

14.05.2019, вторник

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основной темой станет организация отдыха и оздоровления детей летом 2019 года в Свердловской области. С докладом выступит министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят глава города Ирбит Николай Юдин и глава городского округа Красноуфимск Вадим Артемьевских.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Екатеринбурге Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» откроет мероприятие на крупном промышленном предприятии – ПАО «Завод керамических изделий» (ул. Окружная, 1). На территории завода будет работать пункт экспресс-тестирования, а сотрудники предприятия станут участниками интерактивной профилактической выставки «Помнить. Знать. Жить!». В 12:00 в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (ул. Машиностроителей, 11) пройдет студенческий межвузовский форум «Остановим ВИЧ вместе!». В форуме примут участие более 300 студентов. Здесь будут организованы три зоны: фильмозона, зона с настольными играми и публичная интерактивная лекция. Все активности будут посвящены профилактике ВИЧ в молодежной среде.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 на лыжной базе ЦСКА в Екатеринбурге (Щербакова, 149) в 11:00 начнется чемпионат Уральского таможенного управления среди кинологов. Участвовать в нем будут представители таможен и транспортной полиции УрФО. После открытия турнира будут испытания по поиску запрещенных веществ в багаже. В 14:00 запланировано испытание по послушанию (выполнению команд).

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится выездное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. С докладом об итогах работы муниципального казенного учреждения «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» в 2018 году выступит директор учреждения Александр Колесников (12:00, ул. Радищева, 51).

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная победе екатеринбургской команды в Ночной хоккейной лиге – 2019 в дивизионе «Любитель 40+". Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, капитан команды «СКОН-Урал» Вадим Елсаков, тренеры Василий Желтышев и Федор Дудкин расскажут о подготовке к турниру, о составе команды, тактике, поделятся впечатлениями от игр и дальнейшими спортивными планами.

В 12:00 в экологическом центре Дворца молодежи (Екатеринбург, ул. Ясная, 4) состоится экофестиваль, в рамках которого пройдут мастер-классы по росписи экосумок, созданию экоручек, будет организован сбор вторсырья, акции, игры для детей и их семей, а также сдача «ЭкоГТО». На празднике будет дан старт Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Организатором акции выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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