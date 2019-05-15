15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15.05.2019, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 10:30 в загородном клубе «Белая лошадь» (Сысертский район, деревня Кадниково) состоится VII Форум приемных семей Свердловской области. Его участниками станут 75 семей. В программе: работа секций по актуальным вопросам, мастер-классы и тренинги; награждение лучших замещающих семей, в том числе победителей регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей»; концертная программа с участием воспитанников организаций для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей – финалистов Всероссийского конкурса творчества «Созвездие». По итогам мероприятия будет принята резолюция. Церемония торжественного закрытия форума и награждение пройдут 16 мая.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная Ночи музеев в Екатеринбурге и Свердловской области. Музеи и культурные площадки по всей стране продлят работу до полуночи: как пройдет «Ночь музеев» в Екатеринбурге и городах Свердловской области? Где сняться в кино и как съездить в тур по музеям региона? Много ли площадок объявили бесплатный вход? На эти и другие вопросы ответят: Галина Головина, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Елена Трофимова, куратор проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2019», первый заместитель начальника управления культуры Администрации Екатеринбурга; Светлана Швецова, директор Центра инновационных музейных технологий; Игорь Постников, директор Каменск-Уральского краевого музея им. Стяжкина.

В 11:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) состоится генеральный прогон премьеры оперы Петера Этвёша «Три сестры». Оркестром на сцене будет управлять автор оперы, венгерский композитор Петер Этвёш. После прогона (продолжительность 1 час 45 минут, без антракта) на вопросы журналистов ответят Петер Этвёш, режиссер-постановщик Кристофер Олден, художник-постановщик Ираклий Авалиани, а также исполнители главных партий. Российская премьера оперы «Три сестры» состоится в Екатеринбургском театре оперы и балета 16,17 и 18 мая.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в музее «Россия – моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится открытие фотовыставки, посвященной 25-летию законодательной власти Свердловской области. На выставке будут представлены портреты депутатов разных созывов, репортажные снимки, запечатлевшие народных избранников в исторические моменты. На мероприятии состоится презентация книги «25 лет законодательной власти Свердловской области».

В 12:00 в Нижнем Тагиле начнутся мероприятия Дня Бажова, который пройдет в городе в рамках Года Бажова в Свердловской области. В 12:00 в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Ленина, 33) состоится премьера спектакля «Серебряное копытце». В 12:30 в Центральной городской библиотеке (пр. Строителей, 1а) стартует акция-квест, посвященная творчеству писателя. С 13:00 такие квесты пройдут в других библиотеках Нижнего Тагила. В 15:00 в Нижнетагильском детском доме-школе (ул. Красногвардейская, 55) состоится подведение итогов конкурса рисунков по произведениям Павла Бажова. В 16:00 в Центральной городской библиотеке (пр. Строителей 1а) будут подведены итоги акции #УралЧитаетБажова в Нижнем Тагиле.

В 12:30 в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области (Екатеринбург, пер. Отдельный, 3) состоится пресс-подход, посвященный старту в регионе федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья)». Проект реализуется в рамках национального проекта «Демография». Участниками пресс-подхода станут научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук, сотрудник лаборатории эпидемиологии питания и генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова, руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 13:00 в Волчанске (ул. Социалистическая, 6), в рамках реализации национального проекта «Демография», состоится профилактическая акция #ДоброВГород. В мероприятиях, организованных волонтерами-медиками Уральского государственного медицинского университета и Областного медицинского и колледжа, медицинских организаций региона, примет участие министр здравоохранения Андрей Цветков. В рамках акции пройдут обследование населения на передвижном флюорографе и на маммографе, прием врачом-онкологом и врачом-онкомаммологом. Будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика»: прием населения врачом-терапевтом, проведение ЭКГ, измерение АД, профилактическое консультирование по предупреждению рисков развития болезней системы кровообращения, обучение правильному измерению артериального давления, ведению дневника самоконтроля АД.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) начнется заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В 14:30 депутаты отправятся на выездную часть заседание в Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143), где обсудят вопрос о капитальном ремонте здания.

В 15:00 в Свердловской областной клинической больнице № 1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185) начнется празднование Международного дня медицинской сестры. В спортивной части мероприятия примут участие 55 медсестер. Они продемонстрируют профессиональные навыки, а также скорость, ловкость и умение работать в команде. После завершения состязаний запланирован флешмоб: все участницы выстроятся перед крыльцом больницы в слово «СОКБ» и запустят в небо воздушные шары. Представители СМИ смогут взять комментарии у главной медсестры СОКБ №1 Лилии Мунибовны Хакимовой, а также у участниц состязаний.

В 16:00 в Музее гигиены Городского центра медицинской профилактики состоится открытие выставки этикетки и упаковки (стекло, жесть) для газированных и минеральных вод, прохладительных напитков и чая «Напитки живые и мертвые». Среди них редкие этикетки от напитков, произведенных в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в конце XIX – начале XX века, почтовые открытки, упаковки из-под чая, рекламные карточки начала XX века, этикетки второй половины XX столетия и начала XXI века. На выставке можно будет узнать, как читать современную этикетку и упаковку, что вредно и что полезно в составе напитков.

В 16:00 в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства (Екатеринбург, ул. Малышева, 117) состоится встреча членов сборной команды Свердловской области, которая представит регион в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Зеленовым.

С 17:00 до 21:00 в Екатеринбурге около ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ – совместная акция «Я знаю свой ВИЧ-статус» Городского центра медицинской профилактики и Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Каждый желающий сможет проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте быстрого тестирования.

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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