16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

16.05.2019, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты заслушают информацию минфина о поступлениях в бюджет в первом квартале.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

С 11:00 до 16:00 в Екатеринбурге в отеле Tenet (ул. Хохрякова, 1а) партнерство НКО «Межнациональный информационный центр» и «Уральский дом» при поддержке аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области и администрации Екатеринбурга организуют круглый стол «Миграционная политика России в региональном и муниципальном аспекте: вопросы безопасности и проблемы интеграции». В ходе мероприятия предполагается обсудить концепцию государственной миграционной политики в контексте ее реализации на региональном и муниципальном уровнях, отметить приоритетные направления и возможности для работы государственных, местных органов власти, некоммерческих организаций и коммерческих структур. Планируется остановиться на вопросах, связанных с национальной безопасностью, рассматривая в качестве профилактических мер успешную правовую и социальную интеграцию, включающую в себя защиту социальных и трудовых прав иностранных граждан как государственными, так и общественными институтами.

В 11:00 в ГУФСИН России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Репина, 4а) состоится подписание Соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области и ГУФСИН. Оно определяет порядок совместной работы ведомств при организации голосования граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. После подписания документа будет организован пресс-подход. На вопросы СМИ ответят председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и начальник ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Александр Федоров.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная акции «Всероссийский день посадки леса». Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков и директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева и руководитель движения «Делай» Андрей Руднев расскажут об основных площадках Всероссийского дня посадки леса в Свердловской области, об объемах посадочного материала, о возможности присоединения к акции в качестве волонтера.

В 12:00 сотрудники МЧС проведут проверку противопожарного состояния городского оздоровительного лагеря при гимназии № 37 Екатеринбурга (ул. Первомайская, 59). В ходе осмотра специалисты проверят наличие и исправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения, эвакуационных и аварийных выходов, а также готовность обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Неделе предпринимательства – 2019 в Свердловской области. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о мероприятиях, приуроченных к празднованию Недели предпринимательства – 2019 в Свердловской области, о вручении «Премии № 1» и о президиуме совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

В 14:00 в информационном центре «Ночи музеев в Екатеринбурге», на площади у Водонапорной башни и памятника основателям города Екатеринбурга, состоится открывающая пресс-конференция проекта. С журналистами встретятся: начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская; директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский; директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова; директор Музея архитектуры и дизайна Елена Штубова. На пресс-конференции будут выдаваться бейджи для аккредитованных СМИ.

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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