17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

17.05.2019, пятница

В 10:00 часов во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1, малый зал) пройдет круглый стол «Преодоление зависимостей в молодежной среде», в котором примут участие 14 спикеров из Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила и Москвы – руководители некоммерческих организаций, спортсмены, люди, преодолевающие зависимость, а также главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный и представители МВД. Собравшиеся обсудят проблемы, обусловленные наркоманией и другими зависимостями в молодежной среде и возможные пути выхода. По окончании мероприятия состоится плоггинг-акция: инклюзивный субботник, который совместно проведут участники круглого стола.

С 10:00 до 11:30 в коворкинге Free People (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16/2, 3 этаж) пройдет пресс-завтрак «Мифы и факты о пользе молока. Существует ли «неаллергичное» молоко?". Участники встречи расскажут о классификации молока, о его свойствах и значении этого напитка в ежедневном рационе, о причинах аллергии на этот продукт и о том, как правильно его выбирать в магазине. В программе – дегустация натурального молока А2. Спикеры: Владимир Мымрин, доктор биологических наук, профессор; Наталья Лысцова, технолог, начальник молочного цеха ООО «Новопышминское».

В 10:45 в городе Заречном на стадионе «Электрон» (ул. Клары Цеткин) состоится торжественное открытие областных юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту, посвященных памяти пожарных-героев Чернобыля. В состязаниях примут участие около 100 юношей и девушек из Екатеринбурга, Асбеста, Дегтярска, Артемовского, Нижнего Тагила, Красноуральска, Ирбита, Серова. В церемонии открытия примут участие руководители ГУ МЧС по Свердловской области, Свердловского областного отделения ВДПО, представители Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, администрации городского округа Заречный и БАЭС.

В 11:00 в Уральском государственном медицинском университете (Екатеринбург, ул. Репина, 3) пройдет этап Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Более тридцати участников из 20 регионов страны представят свои проекты в номинации «Мое здоровье». Координатором номинации выступают Министерство здравоохранения РФ и Уральский государственный медицинский университет.

В 11:30 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, к. 400, сбор с 11:00) состоится брифинг главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный наиболее актуальным вопросам жизни города. В ходе брифинга Александр Высокинский озвучит позицию городских властей по ситуации со строительством храма святой Екатерины, расскажет о механизме проведения опроса жителей города по этому вопросу, а также о текущей и перспективной работе муниципалитета по развитию существующих и созданию новых парков и скверов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту приема абитуриентов в вузы Свердловской области. Заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин, проректор по учебной работе УрГАУ Михаил Носырев, проректор по учебно-методической работе и качеству образования, начальник учебно-методического управления УрГЭУ​ Дмитрий Карх, заместитель проректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко, начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев, декан медико-профилактического факультета УГМУ Марина Уфимцева и ответственный секретарь приемной комиссии ЕГТИ Наталья Ахманаева расскажут о планах на абитуриентскую кампанию в учебные заведения области в 2019 году, о популярных специальностях и о количестве бюджетных мест в вузах и колледжах в этом году.

В 12:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39) состоится открытие для прессы выставки «Первые алмазы России», приуроченной к 190-летию находки этого драгоценного камня на Урале. На выставке будет уделено внимание форме кристаллов и чистоте уральских алмазов, а также вопросам, связанным с их происхождением. В экспозиции представлены материалы, касающиеся перспектив алмазоносности территории Полярного Урала, известной находками алмазов в лампроитах. Кроме того, можно увидеть образцы кимберлитов из алмазоносных трубок Якутии, копии крупнейших бриллиантов и другие материалы. Выставка будет работать с 17 мая по 30 июля.

В 12:30 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 9 этаж) «АльфаСтрахование» проведет пресс-ланч, в котором примут участие: генеральный директор компании Владимир Скворцов; заместитель гендиректора по маркетингу и развитию бизнеса Татьяна Пучкова; руководитель Уральского регионального центра Андрей Самойлов; директор Екатеринбургского филиала Наталия Моисеенко. Тема встречи: стратегия развития СГ «АльфаСтрахование» в Уральском федеральном округе, основные тенденции, проблемы и перспективы развития страхового рынка. Спикеры объяснят, какова текущая ситуация на рынке ОСАГО, КАСКО, ДМС и не только, расскажут о цифровой трансформации страхового рынка и предпочтениях клиентов в части страховой защиты.

В 13:00 представители Фонда свердловского отделения социального страхования и Свердловской областной клинической больницы № 1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185) проведут семинар об особенностях оформления электронных больничных. Комментарии по работе с электронными больничными дадут начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Слободчикова, врач-терапевт консультативно-диагностической поликлиники СОКБ №1 Эльвира Моложавых и заведующий оргметодотделом СОКБ №1 Алексей Возжаев.

В 14:00 в пресс-центре Уральской футбольной академии (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10) состоится пресс-конференция, посвященная визиту экс-тренера и игрока английской премьер-лиги по футболу Мики Адамса в Екатеринбург. Он проведет в Екатеринбурге встречи с болельщиками и бесплатные мастер-классы для юных спортсменов. Как англичане оценивают уровень подготовки уральских футболистов? Как будет развиваться сотрудничество английской и уральской школ футбола? На эти и другие вопросы ответят: Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге; Мики Адамс, инспектор английской футбольной премьер-лиги, технический директор Академии футбола при английской частной школе Brook House College, экс-тренер и игрок Английской премьер-лиги; Уайли Райт, директор летней школы Brook House College; Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал». С 12:00 до 14:00 для юных футболистов Уральской футбольной академии на стадионе «СКБ-банк арена» Мики Адамс проведет мастер-класс.

В 16:00 в киноконцертном театре «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в торжественной церемонии, посвященной 50-летию городской клинической больницы № 40.

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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