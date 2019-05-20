20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20.05.2019, понедельник

В 09:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится брифинг, посвященный открытию конференции «Привлечение капитала на площадке международного финансового центра «Астана»: возможности, условия, потенциал». Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, управляющий директор администрации международного финансового центра Айдар Казыбаев, глава по глобальным рынкам международного финансового центра Амина Тургулова и уполномоченный торгового представительства республики Казахстан Александр Цыганков расскажут об инвестиционной привлекательности Свердловской области, приоритетных направлениях развития экономических отношений в 2019-2020 годах, об опыте сотрудничества с международными компаниями, о целях и возможностях международного финансового центра «Астана». 20 мая в Екатеринбурге откроется конференция «Привлечение капитала на площадке международного финансового центра «Астана»: возможности, условия, потенциал». Представители государственной власти, бизнеса Уральского федерального округа и топ-менеджмент международного финансового центра «Астана» (Казахстан) обсудят новые возможности привлечения внешних капиталов от международных инвесторов для уральских предприятий.

В 14:00 в школе № 208 Екатеринбурга (ул. Гражданская, 6) состоится презентация работы системы видеонаблюдения, которая будет использована в ходе государственной итоговой аттестации. Технологические решения призваны обеспечить прозрачность и объективность проведения Единого государственного экзамена. Планируется, что участие в мероприятии примет начальник отдела аттестации Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова, директор Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Екатеринбурга Яков Клубаков.

В 15:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание регионального правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станут итоги прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов и задачи по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. С докладами выступят заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, а также главы муниципалитетов Александр Оськин и Андрей Захарцев.

В 16:00 в Верхней Пышме на стадионе «Металлург» (ул. Кривоусова, 15) откроется региональный фестиваль по легкой атлетике – детские Паралимпийские игры «Будущие Паралимпийские Чемпионы России», соревноваться будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями.

Екатеринбург. Другие новости 19.05.19

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