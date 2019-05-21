21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21.05.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Перед депутатами с отчетом о результатах деятельности регионального правительства в 2018 году выступит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное, пятнадцатое, заседание. С докладами по вопросу «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург» выступят председатель горизбиркома Илья Захаров и председатель комиссии думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Алексей Вихарев. Также депутаты рассмотрят вопросы об итогах социально-экономического развития города за 2018 год; об исполнении бюджета за I квартал 2019 года; об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в летний период и ряд других.

В 10:00 на площадке Свердловского областного медицинского колледжа (Сиреневый бульвар, 6) состоится финальный тур регионального этапа IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области. В соревнованиях примут участие выпускники курсов компьютерной грамотности программы «Школа пожилого возраста» – победители окружных этапов конкурса из Екатеринбурга, Серова, Кировграда, Первоуральска, Пышминского района и других территорий уральского региона.

В 10:00 в Техническом университете УГМК (Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3) стартует квест «Прошагай город». В открытии участвуют: заместитель председателя ВЭБ генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, глава городского округа Иван Соломин, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко. Мероприятия, направленные на повышение туристической привлекательности монопрофильных муниципалитетов проводит Фонд развития моногородов совместно с правительством Свердловской области. В 12:15 там же откроется выставка «Сделано в моно», на которой будет представлена продукция градообразующего предприятия и субъектов малого бизнеса Верхней Пышмы. В 14:00 в конференц-зале Технического университета УГМК состоится пресс-подход с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, главы Верхней Пышмы Ивана Соломина. В 14:30 в университете откроется семинар «Академии развития моногородов», в котором примут участие главы и управленческие команды 37 моногородов Свердловской, Курганской и Челябинской областей, представители региона и бизнеса Уральского федерального округа.

В 11:00 в музее «Крылатая гвардия» (Екатеринбург, ул. Крылова, 2а) состоится церемония награждения победителей трех проектов: областной патриотической акции «Дорога к обелиску-Пост №1», областной патриотической интернет-игры «Помним, гордимся, наследуем!», областной заочной интерактивной игры «Мы-патриоты!». Организатором мероприятия выступает «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».

В 11:00 от здания дома-музея Павла Бажова (Сысерть, ул. Володарского, 16) начнется тестирование инклюзивного туристического маршрута, в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Маршрут включает в себя посещение самого дома-музея, Сысертского фарфорового завода и тестирование экологической тропы на Тальков Камень в природном парке Бажовские места. Тестировать разработанный маршрут будет группа из 11 человек Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов города Екатеринбурга, среди которых есть и колясочники.

В 12:20 в грузовом терминале аэропорта Кольцово пройдет экскурсия для китайской делегации таможенников, которая прибывает в Уральское таможенное управление из Харбина. Китайские таможенники обсудят с российскими коллегами развитие интернет-торговли между странами. Заместитель начальника Харбинской таможни намерена обсудить с уральскими таможенниками тонкости законодательства ЕАЭС в части международных почтовых отправлений, чтобы не пропускать запрещенные товары в Россию еще на стадии таможенного контроля в Китае.

В 12:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) Массимилиано Булло, коуч итальянского театра Ла Скала, даст мастер-класс для артистов. Он прибывает для подготовки «Урал Оперы» к постановке «Риголетто». Режиссер спектакля – Алексей Франдетти, главный дирижер – Константин Чудовский. После мастер-класса Массимилиано Булло и Константин Чудовский дадут интервью.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Золотая маска» в Свердловской области. Министр культуры региона Светлана Учайкина, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, официальный представитель ОК «Русал» по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев, народная артистка России Нина Усатова и заслуженный артист России Василий Реутов расскажут о программе и участниках театрального фестиваля. Фестиваль «Золотая маска» пройдет с 21 мая по 19 октября 2019 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная переходу на цифровое вещание в Свердловской области. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов и начальник отдела обеспечения и контроля социальных выплат министерства социальной политики Свердловской области Эльза Андреева расскажут о готовности населения Свердловской области к переходу на «цифру», о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, огласят список бесплатных федеральных телеканалов, которые будут доступны населению, дадут инструкцию для свердловчан по подготовке к переходу, также проинформируют о мерах социальной поддержки для социально незащищенных граждан. В Свердловской области аналоговые передатчики федеральных телеканалов отключат 3 июня.

В 15:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35) начнется расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Участие в заседании примут губернатор Евгений Куйвашев и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Тема заседания «Инновации: проблемы и решения». По его окончании состоится церемония подписания четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством региона, УрФУ, УрО РАН, СОСПП. Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, председатель УрО РАН Валерий Чарушин и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Затем пройдет церемония награждения уральских промышленников и предпринимателей – лауреатов «Премии № 1», а также вручение почетных дипломов им. Анатолия Мехренцева.

В 15:00 в детской школе искусств № 2 им. М.И. Глинки (Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57) пройдет пресс-тур, посвященный реализации соглашения между министерством промышленности и торговли РФ и министерством культуры Свердловской области по поставке музыкальных инструментов в детские школы искусств региона. В ходе мероприятия у представителей СМИ будет возможность снять процесс настройки нового музыкального инструмента, а также занятие педагога и ученицы.

В 18:00 в Доме народов Среднего Урала (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33а) впервые состоится заседание руководителей региональных отделений Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – россияне» по Уральскому Федеральному округу. На встрече будут обсуждаться итоги деятельности региональных отделений движения за 2018 год, совместные проекты отделений, разработка и подача проектов для участия в конкурсе грантов президента РФ на развитие гражданского общества, а также взаимодействие органов государственной власти и общественных объединений в сфере реализации государственной национальной политики. Участниками заседания станут руководители региональных отделений Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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