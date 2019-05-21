Дополнение к анонсам

В 14:00 в МАОУ СОШ № 200 (Екатеринбург, ул. Крестинского, 39) состоится круглый стол, на котором планируется обсудить ход проекта «Привлекательное и здоровое питание». Планируются выступления руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских, специалистов службы, представителей управлений образования, Екатеринбургского медицинского научного центра, организаторов питания, образовательных учреждений. Кроме того, в конце мероприятия планируется дегустация блюд, реализуемых в рамках проекта «Привлекательное и здоровое питание».

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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