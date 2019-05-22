22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22.05.2019, среда

В 10:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» с участием заместителя руководителя администрации президента Российской РФ Магомедсалама Магомедова. На совещание приглашены все губернаторы УрФО, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, замгенпрокурора по УрФО Юрий Гулягин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов на итоговом заседании оргкомитета подведет итоги празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 10:00 в храме-памятнике на крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10) состоится Всероссийский фестиваль творчества для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Песня моей души». В нем примут участие лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам, в возрасте от 8 до 18 лет. Фестиваль проводится по номинациям сольное пение, вокальный ансамбль, игра на народных и музыкальных инструментах, жестовое пение.

В 10:00 в школах города прозвенит последний звонок для девятиклассников, в 11:00 – для 11-классников. Пройдут торжественные мероприятия с участием первых лиц города. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в 10:00 посетит школу № 23 (ул. Павла Шаманова, 54); в 12:00 – гимназию № 5 (ул. Хохрякова, 29 «а»); его первый заместитель Александр Ковальчик в 12:00 посетит гимназию № 35 (ул. Июльская, 32); зам главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов – в 12:00 гимназию № 9 (пр. Ленина, 33); заместитель по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Куземка – в 12:00 школу № 16 (ул. Павла Шаманова, 24); заместитель по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко – в 12:00 гимназию № 155 (ул. Челюскинцев, 90); заместитель по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин – в 12:00 лицей № 110 (ул. Бажова, 124); заместитель по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь – в 12:00 гимназию № 2 (пер. Пестеревский, 3); заместитель по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов – в 12:00 школу № 52 (ул. Бисертская, 30); заместитель по вопросам организации управления Игорь Сутягин – в 12:00 лицей № 128 (ул. Индустрии, 92); заместитель по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов – в 12:00 лицей № 130 (ул. Студенческая, 26).

В 11:00 в селе Новоипатово Сысертского городского округа (ул. Мира, 3) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в открытии модульного фельдшерско-акушерского пункта и во всероссийской акции #ДоброВСело. В ходе акции жители села и близ лежащих населенных пунктов смогут пройти диагностические исследования, проконсультироваться у узких специалистов, получит медико-социальную помощь от студентов-волонтеров. Министр проведет совещание с представителями администрации Сысертского городского округа, думы Сысертского городского округа, общественных организаций, а также прием граждан.

В 12:00 на базе губернского яхт-клуба «Коматек» (Екатеринбург, Верх-Исетский пруд) состоится финал I Международного чемпионата по инклюзивному парусному спорту «Паруса духа 2019». В соревнованиях примут участие представители Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Москвы, Казани, Новосибирска, Севастополя. Кроме того, а также яхтсмены из Латвии и Швеции и капитан Балтийской экспедиции «Паруса духа» Улдис Межулис. Победители чемпионата выигрывают право на участие в экспедициях «Паруса духа», а также ценные призы.

В 13:45 в аквапарке «Лимпопо» (Екатеринбург, ул. Щербакова, 2) пройдут показательные выступления по плаванию среди детей с синдромом Дауна в рамках проекта «Азбука движения для детей и взрослых». Организатор – Свердловская региональная общественная

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 316) глава города Александр Высокинский проведет заседание программного совета стратегического развития уральской столицы. В повестке подпроект «Удобный наземный электрический общественный транспорт» стратегического направления «Формирование сбалансированной транспортной системы города» Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.

В 14:00 в Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) состоится гала-концерт регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества детей-сирот «Созвездие».

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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