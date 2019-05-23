23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

23.05.2019, четверг

В 10:00 в Нижнем Тагиле в отеле «Демидов Плаза» (ул. Горошникова, 11, зал «Санкт-Петербург») состоится бизнес-завтрак с участием представителей бизнеса, власти и общественных организаций. В 09:45 начнется пресс-подход заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. В 10:00 пройдет церемония награждения предпринимателей Горнозаводского управленческого округа благодарственными письмами губернатора Свердловской области, грамотами СОФПП ко Дню российского предпринимательства. Также состоится подписание соглашений о сотрудничестве между представительством СОФПП в Горнозаводском управленческом округе c Торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила и с объединением предпринимателей «Опора России», открытый диалог по темам: какие выгоды получат жители Нижнего Тагила от реализации на территории области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», новые инструменты поддержки моногородов, перспективы открытия центра «Мой бизнес» и другим.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода тепло- и энергосистемами Свердловской области. Как тепло- и энергосистемы Свердловской области справились с перепадами температур этой зимой? Каковы планы по ремонту и обновлению систем? Кто оказался лидером по задолженности за тепло- и энергореусрсы? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер «Свердловэнерго»; Константин Рябушев, главный инженер «МЭС Урала»; Денис Филяев, заместитель директора – главный диспетчер филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ;

Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 11:00 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Победы и Бакинских Комиссаров специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проведут локальные гидравлические испытания (опрессовки) тепломагистрали У-2 с помощью передвижной установки без отключения горячей воды. На вопросы журналистов ответят специалисты-диагносты.

В 11:30 в ИЭРиЖ УрО РАН (ул. 8 Марта, 202/3, 4 этаж, конференц-зал) пройдет открытая встреча с заместителем руководителя Курчатовского комплекса НБИКС – природоподобных технологий Максимом Патрушевым «Биотехнология и классическая экология: точки соприкосновения». Где пересекаются биотехнология и классическая экология? Чем они могут быть друг другу полезны? Чего экологам ждать от биотехнологий и чего синтетической биологии ждать от экологов? На эти и другие вопросы ответит ученый.

В 13:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49, конференц-зал) состоится очередное заседание «Академии Русской мечты». В рамках мероприятия по теме «Русская мечта в уральской провинции» (о чем мечтают и чего хотят жители уральской глубинки) перед экспертами и гостями выступит профессор УрФУ, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Татьяна Резер. Брифинг для СМИ пройдет в 12:40 в холле второго этажа, перед конференц-залом.

В 16:30 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) секретарь СРО ЕР Виктор Шептий и врио руководителя регионального исполкома партии Дмитрий Жуков расскажут, как велась подготовка к проведению предварительного голосования на предстоящих довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу и депутата гордумы Екатеринбурга по Орджоникидзевскому округу, сколько зарегистрировано участников, какова степень готовности счетных участков, а также ответят на вопросы журналистов.

В 10:00 в Нижнем Тагиле в отеле «Демидов Плаза» (ул. Горошникова, 11, зал «Санкт-Петербург») состоится бизнес-завтрак с участием представителей бизнеса, власти и общественных организаций. В 09:45 начнется пресс-подход заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. В 10:00 пройдет церемония награждения предпринимателей Горнозаводского управленческого округа благодарственными письмами губернатора Свердловской области, грамотами СОФПП ко Дню российского предпринимательства. Также состоится подписание соглашений о сотрудничестве между представительством СОФПП в Горнозаводском управленческом округе c Торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила и с объединением предпринимателей «Опора России», открытый диалог по темам: какие выгоды получат жители Нижнего Тагила от реализации на территории области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», новые инструменты поддержки моногородов, перспективы открытия центра «Мой бизнес» и другим.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода тепло- и энергосистемами Свердловской области. Как тепло- и энергосистемы Свердловской области справились с перепадами температур этой зимой? Каковы планы по ремонту и обновлению систем? Кто оказался лидером по задолженности за тепло- и энергореусрсы? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер «Свердловэнерго»; Константин Рябушев, главный инженер «МЭС Урала»; Денис Филяев, заместитель директора – главный диспетчер филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ;

Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 11:00 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Победы и Бакинских Комиссаров специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проведут локальные гидравлические испытания (опрессовки) тепломагистрали У-2 с помощью передвижной установки без отключения горячей воды. На вопросы журналистов ответят специалисты-диагносты.

В 11:30 в ИЭРиЖ УрО РАН (ул. 8 Марта, 202/3, 4 этаж, конференц-зал) пройдет открытая встреча с заместителем руководителя Курчатовского комплекса НБИКС – природоподобных технологий Максимом Патрушевым «Биотехнология и классическая экология: точки соприкосновения». Где пересекаются биотехнология и классическая экология? Чем они могут быть друг другу полезны? Чего экологам ждать от биотехнологий и чего синтетической биологии ждать от экологов? На эти и другие вопросы ответит ученый.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского с представителями городской общественности, поддерживающими идею строительства храма святой Екатерины. Аккредитации не требуется, однако на мероприятии будет вестись регистрация, поэтому с собой необходимо иметь редакционное удостоверение или паспорт.

В 13:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49, конференц-зал) состоится очередное заседание «Академии Русской мечты». В рамках мероприятия по теме «Русская мечта в уральской провинции» (о чем мечтают и чего хотят жители уральской глубинки) перед экспертами и гостями выступит профессор УрФУ, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Татьяна Резер. Брифинг для СМИ пройдет в 12:40 в холле второго этажа, перед конференц-залом.

В 16:30 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) секретарь СРО ЕР Виктор Шептий и врио руководителя регионального исполкома партии Дмитрий Жуков расскажут, как велась подготовка к проведению предварительного голосования на предстоящих довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу и депутата гордумы Екатеринбурга по Орджоникидзевскому округу, сколько зарегистрировано участников, какова степень готовности счетных участков, а также ответят на вопросы журналистов.

В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) состоится пятый выпуск устного научного журнала «Язык Эйнштейна». Где в мозге живут покемоны, почему полнеют жители сельской местности и за что российские ученые раскритиковали космическую диету NASA? На эти и другие вопросы ответят: кандидат биологических наук, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС – природоподобных технологий Максим Патрушев (Москва); научный руководитель школы астрономии, сотрудник кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Павел Скрипниченко; журналист и ведущая радиостанции «Серебряный дождь» в Екатеринбурге Мария Богута.

Екатеринбург. Другие новости 22.05.19

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