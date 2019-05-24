24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

24.05.2019, пятница

С 09:00 до 11:00 в пресс-центре «Комсомольская правда – Урал» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, 6 этаж, конференц-зал) пройдет круглый стол «Деловая пятница с КП», где будут обсуждаться вопросы комфортной городской среды. На встречу приглашены представители министерства ЖКХ, горархитектуры, управляющих компаний, ведущих застройщиков и проектных бюро.

В 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится очередное заседание по делу Сергея Капчука, обвиняемого в мошенничестве по ст. 159 ч. 3 УК РФ. Судья Мамонтова Оксана Александровна.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Ясная, 5) состоится экологическое соревнование ЭкоГТО. Волонтеры продемонстрируют правильную сортировку отходов по фракциям, по возрастанию времени разложения, соберут потребительскую корзину с продуктами, которые оказывают наименьший вред окружающей среде. В 11:00 волонтеры в сфере охраны здоровья проведут мастер-класс для прохожих по грамотному наложению повязок при травмах. В это же время с другой стороны здания волонтеры-спасатели проведут акцию по оказанию первой помощи и покажут алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации.

В 10:00 в лесах охотничьего хозяйства Сысертского района около деревни Ольховка специалисты начнут раскладку вакцины для диких животных от бешенства. Вакцина будет раскладываться у нор лис. Об особенностях раскладки вакцины от бешенства расскажет государственный охотинспектор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Андрей Сокулин. О свойствах вакцины и о необходимости вакцинации диких животных расскажет заведующий Сысертской ветеринарной станцией Денис Иванов.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится встреча депутатов городской думы, представителей общественной палаты города, представителей Фонда святой Екатерины с представителями общественности по вопросу проведения опроса горожан о выборе места для строительства храма святой Екатерины. Во встрече примут участие председатель думы Игорь Володин, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель городского избиркома Илья Захаров. Вход для граждан по паспортам, для представителей СМИ – по паспортам и удостоверениям. Регистрация участников с 10:30.

В 11:00 в Екатеринбурге в многоквартирном доме (ул. Заводская, 32/2) специалисты Фонда капитального ремонта Свердловской области проинспектируют реализацию пилотного проекта по монтажу энергосберегающего оборудования – узла автоматического управления и регулирования потребления тепловой энергии (САРТ) в системе горячего водоснабжения. Инженер подрядной организации, выполняющей монтаж оборудования, ответит на вопросы об особенностях и принципах работы САРТ, а также пояснит механизм экономии энергоресурсов. Представители регионального оператора и управляющей компании расскажут о целесообразности установки узлов автоматического управления и регулирования тепловой энергии в жилых домах и сроках окупаемости затрат на их монтаж.

В 12:00 в Ирбитской центральной городской больнице (ул. Комсомольская, 72) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в запуске нового компьютерного томографа, а также посетит мобильные диагностические комплексы (ул. Кирова, 31), развернувшие свою работу в рамках областной профилактической акции #ДоброВГород. Жители города смогут пройти диагностические исследования на флюорографе и маммографе, попасть на консультации врачей и министра здравоохранения. Весь день в Ирбите будут работать студенты-волонтеры областного медицинского колледжа.

В 14:00 министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт примет участие в торжественном открытии специализированного легкоатлетического стадиона «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48). По окончании официальной церемонии состоятся финалы Открытого первенства Екатеринбурга по легкой атлетике среди младшего возраста (2007-2008 г.р.).

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 8А, 5 этаж) состоится оглашение приговора по делу о поджоге жилого дома, убийстве и покушении на убийство. Преступления были совершены в июне прошлого года на ул. Самолетной в Екатеринбурге. По версии следствия, 42-летний местный житель занял у родственников деньги, и, чтобы не возвращать долг, поджег дом родни вместе с жильцами. Погибла 41-летняя женщина, еще одному человеку удалось выжить. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А) начнется рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу участников финансовой группы, которая вывела в КНР более полумиллиарда рублей. По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года подсудимые вывели на счета китайских компаний более 10 млн долларов и свыше 32 млн юаней, что в сумме равно 595 млн рублей. Железнодорожным районным судом участники группы были приговорены к наказанию от 5 лет условного лишения свободы до 6,5 лет колонии общего режима, а также к штрафам. Приговор обжалован как стороной защиты, так и обвинением. Судья-докладчик: Мальцева Елена Валерьевна.

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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