27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27.05.2019, понедельник

В 11:00 в торговом центре «Мега» (Екатеринбург, ул. Металлургов, 87, зона фуд-корта) состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню российского предпринимательства, а также церемония награждения победителей фотоконкурса и конкурса для СМИ «Малый бизнес – большие достижения». В 10:50 пройдет пресс-подход с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, председателя конкурсного жюри проекта, фотохудожника Александра Осипова.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная переходу банковского сектора и строительной отрасли на Урале на расчеты по эскроу-счетам с 1 июля. Система финансирования строительных проектов прекращает свое существование в прежнем виде с 1 июля: сколько строительных проектов на Урале продолжат работу по эскроу-счетам? Что будет с объектами, которые не прошли согласование? Как введение эскроу-счетов изменит рынок недвижимости? На эти и другие вопросы ответят: Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России; Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов предварительного голосования по довыборам в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий огласит итоги праймериз и ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 24.05.19

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