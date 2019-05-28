27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

В 09:00 в Екатеринбурге в восстанавливаемом Успенском Соборе на ВИЗе начнутся монтажные работы – строители поднимут главки с крестами на четыре башенки. Сбор СМИ: в 10:30.

В 10:00 в Свердловском областном медицинском колледже (ул. Сиреневый бульвар, 6) состоится финальный тур конкурса профессионального мастерства работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области «Профессионал-2019». Участники будут выполнять задания, которые напрямую касаются практической части их профессиональной деятельности.

В 10:00 в Нижнем Тагиле пройдет пресс-тур на территорию создаваемого туристско-рекреационного кластера. Будут представлены проекты, которые запланированы к реализации в 2019 году: от ликвидации свалок и создания навигации до первых туристических маршрутов и проектирования визит-центра. Участвуют: генеральный директор ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич, представители администраций Нижнего Тагила, Горноуралького городского округа, поселка Висим, деревни Усть-Утка, резиденты кластера. В 7.30 – выезд на автобусе от Ельцин-центра (ул. Б.Ельцина, 3)

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга пройдет внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. Будет рассмотрен вопрос о незаконной рекламе.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная завершению реформы перехода на онлайн-кассы в Свердловской области. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин расскажут о предварительных итогах перехода на онлайн-кассы в Свердловской области, о контроле соблюдения законодательства, поделятся экспертными мнениями о сложностях и рисках перехода на онлайн-кассы для бизнеса, и о возможностях, которые открываются для потребителей по контролю рынка торговли.

В 12:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Рассматривается вопрос о ситуации с парковкой автотранспортных средств на газонах, цветниках, а также детских и спортивных площадках в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019 году.

В 12:00 в Екатеринбурге в заксобрании области (ул. Б.Ельцина, 10, зал, 2 этаж) пройдет заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 13:00 в Екатеринбурге в книжном магазине «Пиотровский» в Ельцин Центре состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги «Единственный в мире путеводитель по счастью, нарисованный детьми, для больших и маленьких». Это первое книжное собрание самых счастливых моментов, рассказанных и нарисованных детьми и подростками от 2 до 18 лет со всей России. В пресс-конференции примут участие: автор книги, директор студии изобразительного искусства «Полосатый кот» Анастасия Овсянкина, российский художник, член союза художников России Алексей Ефремов, начальник педиатрической службы ОДКБ Марина Макаровская, директор ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга» Наталья Щербакова, российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.

В 13:00 состоится презентация нового оборудования и экспортной продукции предприятия «Наш двор», производящего современные детские игровые площадки. В мероприятии примут участие Генеральный консул ФРГ Штефан Кайль, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, представители областных органов власти. Презентация пройдет на производственной площадке «Наш двор» по адресу г. Первоуральск, Васильево-Шайтанский тракт, 1. В 12.00 от резиденции губернатора будет отправлен автобус для журналистов, желающих осветить мероприятие.

В 14:00 в Екатеринбурге в заксобрании области (ул. Б.Ельцина, 10, зал, 4 этаж) пройдет заседание комитета по социальной политике.

В 14:00 в Екатеринбурге в заксобрании области (ул. Б.Ельцина, 10, зал, 3 этаж) пройдет заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Будет рассмотрена информация о деятельности Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города, вопрос о деятельности комитета по строительству администрации города по строительству улично-дорожной сети и иных бюджетных объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году.

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

Мэрия выбрала себе нового пресс-секретаря. / На Урале начинают разработку качканарского месторождения титаномагнетитовых руд. / 2 года условно и амнистия – Сергею Капчуку, который был в международном розыске, вынесен приговор (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»