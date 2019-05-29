29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29.05.2019, среда

В 09:30 в Институте развития образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корп. 4) пройдет региональный этап X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В финале за победу будут бороться представители семи территорий области: Качканарский, Туринский, Кушвинский, Новоуральский городские округа, муниципальное образование Алапаевское, Нижний Тагил и Екатеринбург. Жюри очного этапа конкурса определит призеров и победителя, который представит Свердловскую область на заключительном этапе конкурса – он состоится в Московской области в ноябре.

В 10:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур с демонстрацией новой уборочной техники (сбор на перекрестке 8 Марта – Декабристов, со стороны академии госслужбы). Муниципальные ДЭУ Екатеринбурга получили в распоряжение аппараты для мойки высоким давлением. Новая техника будет применяться для мытья тротуаров, а также промывки элементов благоустройства, недоступных для мытья дорожной техникой. Об особенностях применения новой техники расскажет заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Владимир Капустин. Специалисты продемонстрируют оборудование в действии.

В 10:00 в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду (сбор на ул. Фролова, 67) сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят освидетельствование маломерных судов (техосмотр).

В 10:30 в Богдановичском районе (село Байны, ул. Мичурина, 31) министерство АПК и продовольствия Свердловской области проведет пресс-тур, посвященный ходу посевной кампании, а также поддержке местных сельхозпроизводителей. Участники познакомятся с особенностями посева зерновых и трав, посадки овощей, посмотрят в работе новую полевую технику, которая была приобретена при областной поддержке. Комментарии о планах на посевную 2019 года даст заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Артем Бахтерев. Автобус для СМИ отправляется от здания резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 09:00.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов Года Бажова в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, председатель совета «Фонда Бажов» Сергей Полыганов и автор книги «Дорога к сказам. История жизни П. П. Бажова» краевед Владимир Ушаков расскажут о прошедших мероприятиях в рамках празднования Года Бажова в Свердловской области, о задействованных площадках и количестве уральцев, вовлеченных в проект, а также ответят на вопросы журналистов о планах по реализации проекта до конца 2019 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских туристов на летний сезон 2019 года. Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков и член правления Уральской ассоциации туризма Оксана Чувакова расскажут о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях, о ценах на путевки, поделятся прогнозами по количеству туристов, которые отдохнут на Урале и за границей летом 2019 года, а также поделятся информацией о развитии туризма в Свердловской области.

В 13:00 начнется визит министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова в Качканар, где он оценит работу муниципалитета в сфере энергосбережения и первые результаты перехода города на «умное» освещение. В ходе встречи, участниками которой станут глава Качканара Андрей Ярославцев, руководитель направления департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров, глава ведомства ознакомится с сетевой инфраструктурой, центром диспетчеризации, откуда идет управление светом, а также побывает в цехе сетей и подстанций города. Выезд из Екатеринбурга (ул. Луначарского, 134б) в 08:00.

В 14:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится церемония награждения победителей конкурса «Ручная буква», посвященного Международному году языков коренных народов. Участие в конкурсе принимали представители Свердловской области, а также республик Крым и Татарстан. В общей сложности на конкурс поступило 177 работ от 273 человек.

В 15:00 в Комплексном центре социального обслуживания населения Железнодорожного района Екатеринбурга (ул. Реактивная, 33) состоится мастер-класс «Если я заблудился»: волонтеры «серебряного» возраста – члены туристического клуба научат воспитанников социально-реабилитационного центра ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, а также расскажут, что делать, если заблудился в лесу. В 15:15 группа отправится на улицу, в лесопарковую зону, где состоится практическое занятие по ориентации на местности. Завершится мастер-класс высадкой лиственниц в 16:00.

В 16:00 в городском суде Асбеста начнется предварительное слушание по делу бывшего замглавы Белоярского городского округа по ЖКХ Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки. Судья Александр Вознюк.

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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